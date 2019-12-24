產檢神隊友 NG 3行為&必做5件事

分享 facebook 【文／游資芸】採訪諮詢／光田綜合醫院護理部產兒科護理長李香嫺

懷孕不是媽媽一個人的事！每個男人在即將當爸爸前，都必須先有這個認知。現在才覺醒也不晚，從陪同老婆產檢開始吧，快學習產檢神隊友必須做到的5件事；給老婆一個充滿陪伴的無憾孕期，每個爸爸都責無旁貸。

護理長目擊！準爸爸3大不ok

有一些準爸爸，在陪同產檢時出現讓旁人搖頭、孕媽咪心碎的行為，光田綜合醫院護理部產兒科護理長李香嫺以在臨床上接觸到的案例，提醒準爸爸們不要犯同樣的錯誤喔！

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NG1：沒完沒了地滑手機

永遠都在滑手機，總是不停地講電話，是準爸爸在候診區最常做的事，不但等待產檢時頭也不抬，連進了診間也捨不得放下掌中機，「人來了，心卻沒來！」李香嫺護理長認為，準爸爸心不甘情不願、不耐煩的態度，會令孕媽咪感受不到孩子的爸對自己和胎兒的重視。

NG2：放孕婦一人產檢加照顧大寶

李香嫺護理長曾在門診碰到一個真實案例，一對爸媽帶著大寶來產檢，媽媽一人大著肚子產檢的同時又要照顧大寶，而爸爸專注在一旁滑手機。「平時有沒有在顧小孩，從這裡就看得出來！」李香嫺護理長嘆氣說，搞到護理人員都必須「下海」幫忙，忍不住吐槽爸爸：「你也照顧一下大寶好不好！」

NG3：孕媽咪沒得坐，爸爸霸著候診椅

掛到名婦產科醫師的診，都有一件無可奈何卻無法改變的事，就是「等」，等待的問題不大，問題比較大的是診間門口候診椅比捷運博愛座還難搶，這時候總會碰到一些準爸爸無視孕媽們的需求，巴著椅子盡情滑手機，讓孕媽咪捧著肚子有苦難言。提醒準爸爸們，坐下前，先看看四周有沒有孕婦喔！

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產檢神隊友必學5件事

想當一個產檢神隊友，一點都不難，李香嫺護理長以多年臨床經驗告訴準爸爸們，陪同產檢最少要做到以下5件事：

第1件：準備陪檢包

孕期容易忘東忘西，孕婦出門易抓狂！產檢前，老公可幫忙準備需要帶出門的物品，如：孕婦手冊、健保卡等，讓孕媽咪只要準備好自己，換好衣服坐在客廳等就好。

第2件：至少要當司機

孕婦自己開車很危險，產檢神隊友對自己最基本的要求，至少要當一名盡責的司機。

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第3件：做一個陪伴者

「陪伴」的定義，不是人來就好，心也要跟著來，準爸爸在產檢過程中要「人心合一」的陪伴，才能感受讓孕媽咪感受他對產檢的在意。

第4件：幫忙掛號結帳領藥

孕婦每次產檢都要驗尿、量體重與血壓，加上有時需要抽血、做檢查，容易手忙腳亂，這時準爸爸可幫忙報到、結帳、領藥及預約下次產檢日期等，讓孕媽咪只要坐在候診椅休息即可。

第5件：隨時傾聽、適時支持

受到孕期荷爾蒙影響，孕媽咪可能會變得脾氣暴躁、情緒敏感，準爸爸要當一個傾聽者，讓她可以有宣洩的出口，適時釋放壓力，並用正面鼓勵的方式，給予心理上的支持。