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香蕉哥哥＆草莓姐姐：期待做兒子的大玩伴

2019-12-24 15:03媽媽寶寶

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【文／高凡淳】

大朋友、小朋友最愛的YOYO哥哥姐姐來囉！香蕉哥哥（林掄元）與草莓姐姐（簡皎竹）去年完成終身大事，今年帶著肚中寶貝一起登上《媽媽寶寶》雜誌封面。兩人都相當期待小生命的到來，香蕉哥哥更感性的表示，見到兒子的第一眼，我一定要說「謝謝你來當我們的家人，我們要一起加油！」

外景節目牽線．靠合作詞曲將兩人牽在一起

香蕉哥哥與草莓姐姐，都是觀眾最熟悉的YOYO哥哥姐姐，壓根沒想到兩人會就此擦出愛的火花，甚至交往過程低調到連其他的哥哥姐姐都不知道。這段戀情的導火線，香蕉哥哥解答，「其實是因為外景節目，看到草莓姐姐真實的一面，而吸引了我。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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香蕉哥哥說，由於外景節目常常一出去就是好幾天，鏡頭外的草莓姐姐，時常忘了自己是主持人，反而會跟著工作人員忙東忙西、搬運器材，毫不保留表現出樸實、簡單的一面，內心漸漸欣賞她。問到當時對香蕉哥哥的印象，草莓姐姐先開玩笑說「因為我從小是看著香蕉哥哥長大的！」讓人不禁噗嗤一笑，隨後她解釋，因為香蕉哥哥是她的前輩，在出外景時常有上山下海的行程，他就像是個大哥哥般照顧著她，讓這個小女生心裡產生了患難見真情的情誼。加上香蕉哥哥會寫詞，草莓姐姐會作曲，後來更多的合作機會，將兩人之間的距離拉得更近，而有了「在一起」的契機。

因簡單而快樂．還要加上「對的人」

「我不知道怎麼說，就是剛好到了覺得可以繼續走下去的那個moment。」香蕉哥哥努力回想決定與草莓姐姐攜手步入禮堂的那一刻，其實說不出明確的原因，只因為他覺得這個女生很簡單，在不順遂時還是不離不棄地陪在身旁，會因為找到銅板美食而開心，為彼此每天的生活創造新鮮感，讓他突然覺得這個女生可以陪著自己走一輩子。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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草莓姐姐說，其實自己一直都有個少女夢，一定要有個浪漫的婚禮，但隨著年紀不斷增長，對於戀愛及婚姻變得不是那麼嚮往，在被求婚當下，雖然不知道結了婚會是什麼樣子，「但至少我知道，他是個對的人。」

到底誰懷孕？孕期不適都發生在「老公」身上

再不到兩個月的時間，兒子「小新」即將出生，回想目前的孕程，草莓姐姐形容每通過一項檢查，就像闖過一個關卡，得知兒子一切正常，讓她鬆了好幾口氣。雖然過程煎熬，但她仍覺得十分幸運，從懷孕初期到現在，身體都沒有任何不適，「因為這些不適，通通發生在老公身上！」

香蕉哥哥害羞地說，從老婆懷孕開始，屬於孕婦會出現的症狀，像是想吃、嗜睡、健忘、發胖等，自己完全「身歷其境」，連半夜睡到一半，還會起床想找消夜吃，讓草莓姐姐一度懷疑家中遭老鼠入侵。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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看到這，你會發現，從交往、結婚到現在有了孩子，這對香草CP始終分享給人的都是很簡單的日常生活，就像草莓姐姐在臉書分享「因為喜歡，可以跟這個人在一起好久好久；因為喜歡，是個很重要的原因。」相信等到兒子出生後，兩人還是能延續這簡單的喜歡，甘心只做「小新」的大玩伴。

【完整內容請見2019年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

《媽媽寶寶》雜誌隸屬於儂儂國際媒體集團，是具有世界水準及國際版本的婦幼專業雜誌，授權大陸、馬來西亞出版，於台灣、大陸、馬來西亞同步發行。雜誌內容涵蓋懷孕、生產、育兒，其中不乏各類女性議題與家庭關係等實用內容，陪伴女性度過人生中最獨特的時光。

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