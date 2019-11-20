孕媽咪抽筋痛到醒 懷孕時抽筋只是因為缺鈣嗎？
【文／劉敏涵】
不少孕媽咪都曾在夜晚入睡後因小腿抽筋而痛到醒來，使睡眠品質不佳。怎麼減少抽筋的發生機率？首先，要先釐清抽筋的原因，對症下藥，才能有效預防惱人的抽筋現象，讓孕媽咪一夜好眠！
孕期抽筋的常見原因
許多準媽媽在懷孕後，晚上經常出現抽筋的狀況，甚至疼痛到無法入睡。不少人以為懷孕時抽筋，一定是因缺乏鈣質所引起，所以只要補鈣即可改善抽筋的症狀，但其實有很多因素會引發抽筋！
懷孕前期
林宜珈醫師指出，孕期最常發生抽筋的階段，是在懷孕20週之後。但若準媽媽在第一孕期受到抽筋的困擾，最常見的原因就是因「妊娠劇吐」所引起。
很多孕婦會在懷孕初期感到噁心，想吐，但通常會過一陣子就會緩解。少部分的孕婦孕吐情形會延續更久，或出現較嚴重的身體症狀，當孕吐情形較嚴重，則會導致缺水、體內電解質不平衡，讓小腿肌肉痙攣。
懷孕中後期
當胚胎發育至9～10週時，骨骼就會開始逐漸生長，到了懷孕中後期，孕婦的身體為了因應胎兒所需的鈣質，讓胎兒的骨骼發育更佳，使自己流失更多骨骼鈣質。另外，隨著步入懷孕後期，準媽媽的肚子愈來愈大，子宮也容易壓迫到下肢的血液迴流、神經系統，讓血液循環不好，引發抽筋症狀。
如果孕婦久站或久坐，或者維持同樣的睡姿太久，也會增加腿部肌肉的負擔，讓血液循環相對較差，因而引發抽筋。林宜珈醫師指出，有些在冬天懷孕的準媽媽也容易出現抽筋的狀況，因為冬天的夜晚氣溫較低，孕婦容易著涼，讓肌肉不自主收縮的痙攣情形經常發生。
緩解抽筋的原則
抽筋發生的當下，該怎麼舒緩身體的疼痛呢？林宜珈醫師說，抽筋是肌肉不自主收縮的現象，因此抽筋時要儘快伸展肢體，以緩解不適。如果孕婦在睡覺時小腿抽筋，可以把腳掌貼在牆上，或者將膝蓋打直、把腳趾頭朝上，藉此伸展小腿的肌肉。
如果孕婦是因為受寒而抽筋，就要注意腿部的保暖，可在睡前以溫水泡腳、穿著棉襪等，讓下肢的血液循環更好；若是因營養素不足，而出現抽筋的現象，可透過補充鈣質、維生素D，降低抽筋的發生機率，以下詳加說明：
補充鈣質
林宜珈醫師表示，孕媽咪可以從乳製品攝取鈣質，也能多吃菠菜、莧菜等深綠色蔬菜等。若透過日常飲食無法補足體內所需的鈣質，不妨以鈣片、營養補給品作為輔助，但要注意不能過量服用。
林宜珈醫師指出，鈣質補充以一日1,000～2,500毫克為限，過多的鈣，亦會影響骨質密度、腎結石產生，嚴重會影響腦部及心臟的功能。
補充維生素D
鈣質進入人體後，會透過維生素D的轉化再被身體吸收、利用，因此，若缺乏此營養素，也可能會間接影響鈣質的吸收，進而造成抽筋。由於台灣的天氣潮濕悶熱，孕婦的身體因荷爾蒙變化，更容易感到燥熱，再加上女性往往擔心曬黑、曬傷，選擇待在室內冷氣房，較少接受日曬。
日曬時間依據季節不同，曝曬時間亦不同，在無防曬措施的情況下，建議夏日平均中午日曬15～30分鐘，冬天平均中午日曬30～60分鐘。林宜珈醫師提醒，「日曬同時要適時補充水份，小心不要中暑囉！」
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