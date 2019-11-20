不必禁止孩子吃糖！把握3原則 讓孩子學習節制
【文／劉敏涵】
相信父母都了解孩子攝取過量糖分，會對於身體造成負擔，產生許多潛在危害。然而，家長該完全禁止孩子吃糖嗎？又該如何協助孩子在吃糖上學習自律呢？
許多家長為了孩子的健康著想，從小就禁止孩子吃甜食。對此，王郁青心理師表示，父母不應採取完全放任的態度，但也不必全然禁止孩子吃糖，而是要在給糖與不給糖之間，拿捏適當的分寸。
1.不主動提供．減少環境誘惑
「該怎麼拿捏標準，往往就是最困難的地方。」她建議，「成人應該要先以身作則，若不希望孩子吃甜食，就不應該買甜食，將糖果、餅乾等放在家中，或在孩子面前吃糖，減少孩子接觸甜食的機會。」
不過，即使家中不擺放點心，也難以完全防止孩子在外取得甜食，在台灣，到處都有便利商店、甜點店，孩子很容易就被櫥窗裡的糖果、點心所吸引。
在學齡前的階段，考驗著家長平時的耐心、精神與體力等。例如，當孩子哭著要吃糖果，但父母因為工作、育兒等瑣事而身心俱疲，就可能輕易向孩子妥協。王郁青心理師指出，「雖然在這個階段，父母會比較辛苦，但若能花費多一些心思，避免讓孩子吃太多糖，在孩子日後的歲月裡，父母就不必花費許多精神和時間，處理孩子蛀牙、吃糖上癮等問題。」
2.將心比心．允許孩子適度享受
許多長輩、親戚朋友來到家中，經常將糖果送給孩子當小禮物。即使平時已養成不吃糖的習慣，父母仍應教導孩子要有禮貌，在收到禮物後，應跟對方道謝。王郁青心理師表示，若孩子不常吃糖，而對方給的份量很少，讓孩子偶爾品嘗一下糖果的滋味也無妨。
若不希望親戚朋友再給孩子吃糖，但又不想婉拒而顯得失禮，父母可以怎麼做？王郁青心理師建議，不妨在親戚朋友面前跟孩子對話，例如跟孩子說，「如果不想要再去看牙醫，就不要吃太多糖，不然很容易蛀牙喔！」間接傳達不希望孩子吃糖的想法。
3.給予替代品
若父母完全禁止孩子吃糖，孩子往往會更渴望擁有，反而容易導致孩子趁父母不在時，更加無節制地吃甜食，以滿足自己的口欲。王郁青心理師建議，大人不妨提供孩子其他的選擇，做為甜點的替代品，例如，新鮮水果、蔓越莓乾、現打果汁等，藉此讓孩子品嘗到甜味而滿足，但又不會攝取太多糖分。
若孩子對於父母提供的其他選擇無動於衷，仍然吵著要吃糖，甚至伴隨哭鬧、發脾氣等行為時，該怎麼辦？
王郁青心理師建議，家長應以嚴肅的口吻，向孩子說明限制吃糖的原因，讓孩子理解吃太多糖所帶來的負面影響。當孩子妥協了，接受家長給予的替代品，父母應給予孩子鼓勵，例如說，「你選擇喝果汁，沒有去買糖果，媽媽覺得你很棒喔！」藉由口頭的讚美、鼓勵，能讓孩子獲得成就感，更願意主動拒絕糖的誘惑。
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