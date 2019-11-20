寶寶不在視線範圍內 返回職場好不安 「焦」你分離沒有慮

【文／黃煜嵐】

孕育生命的過程，究竟有多辛苦，只有媽咪本人才有最深刻的感受，孕期的臍帶相連，到產後的哺乳，都一再得加深媽媽與寶寶間無法切割的親密。因此，分離時的焦慮，就並不會只是「單方面」的產生。

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一般大眾所稱的「分離焦慮」，和臨床上的定義並不一樣。馨思身心精神科診所暨楊思亮診所臨床心理師沈千禾說明，若要確診成人為分離焦慮症患者，需要對主要依附者的分離，產生與當前發展階段不符的不適應反應，如：過度痛苦、想像遭遇不測或死亡，使個體出現無法出門、不願獨處、反覆做離別相關噩夢或身體症狀等情況，並且持續6個月以上，才能被確診為「分離焦慮症」。媽媽和寶寶分開時，產生緊張、擔憂等情緒，是相當普遍的情緒反應，而不需過度擔心或對號入座。

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媽媽也會有分離焦慮？

「分離」在我們的日常中隨處可見，如此稀鬆平常的事情，放到媽媽和寶寶身上，卻變成了難分難捨的牽掛，沈千禾臨床心理師說明，礙於媽媽們時有耳聞，顧者的疏忽致死或保姆虐嬰等社會新聞，因此每當孩子不在視線範圍內時，內心小劇場就不時上演那些可怕的想像。她指出，新聞皆非常態，若過度將那些負面新聞懸宕在心上，將更容易感到焦慮情緒。

在這個資訊爆炸的世代，遠離那些會讓自己有負面想像的資訊，同時理解「分離」並不代表會「失去」寶寶，反而是給予兩個人成長、尊重的機會，也讓媽媽和寶寶的關係會更加緊密。媽媽需要的做並不是有預期心理，而是平日練習正向思考，相信別人會跟自己一樣疼愛、照顧寶寶。

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排解焦慮這樣做

當媽媽開始出現焦慮的情緒時，可以先自我覺察心緒的起伏和身體的感受，觀察自己焦慮的來源是否來自其他生活瑣碎之事。針對媽媽無法緩解的焦慮，提供以下實用的方法，讓媽媽可以加以運用，減少焦慮纏身的機會。

．身體上：平日除了養成運動的好習慣，也可以透過冥想幫助沉澱自己，腹式呼吸也是運用同樣的道理，將注意力轉移到自身的呼吸上。此外，媽媽也可以練習以循序漸進的方式，拉長和寶寶分開的時間，例如：做家事時，可以先離開寶寶5分鐘，再慢慢地變成離開10分鐘，讓焦慮的情緒隨著時間下降影響程度。

．心理上：媽媽孕育寶寶的生命歷程，是很珍貴且特別的經驗，這讓媽媽深刻的感受到，有一個生命是如此的需要自己，因此才會在剝除這份聯繫時，更加不捨。這種「被需要」的感覺，正是媽媽除了和寶寶在人身分離之際，也要同時一起分離的感受。建議媽媽可以試著回想尚未懷孕前的自己，多與先生相處或三五好友聚會，學習信任自己、寶寶和其他照顧者。和寶寶有一個距離，媽媽才能看清楚寶寶逐漸成長的完整樣貌，當你開始信任孩子可以獨當一面，於此同時，你也不會在與他分離時，感到焦慮了。

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