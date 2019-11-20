親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

當祖母了！台東美魔女老師 撿到「空中飄來的錢」將全捐

香港是自由世界的「新柏林」！美參院強通過「護港兩法」

Are you Ready? 產前30天 孕婦準備好8件事有助順產

2019-11-20 09:04媽媽寶寶

【文／高凡淳】

恭喜各位孕媽咪，終於來到產前30天！爸媽見到寶寶的日子就在不久之後，內心既期待又高興的同時，也要提前準備好這8件事，以順利迎接新生命的到來。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

產檢注意事項

孕期來到36週，產檢頻率變成每週一次，亞東紀念醫院婦產部專任主治醫師陳奐樺指出，每次皆會觀察胎兒的體重變化、羊水量、胎盤位置、心跳，以及確認胎位。而後期還有一項重要的檢查是乙型鏈球菌篩檢，醫師會以專用棉棒，在孕婦的陰道口及肛門口採取檢體，做細菌的培養，約5至7天左右就能確認是否感染到此菌種。

後期不適的解決辦法

懷孕期間，由於體內荷爾蒙的改變，加上子宮血液灌流增加，使陰道內的分泌物也會明顯增加。其中讓許多孕婦最想大喊的就是「恥骨聯合好痛！」由於懷孕時體內會分泌鬆弛素，使得身體的韌帶也跟著變鬆，這時肚子較大的孕婦，就能適時使用托腹帶，也不宜行走太長的距離，多休息、動作放慢，多少能解緩不適。

飲食指南

臺北醫學大學附設醫院營養諮詢科膳食供應組組長林郁茹提到，針對被告知體位過重，且胎兒過大的孕婦，一律須完全避開高油、高鹽、油炸類、高熱量等食物。有些孕婦產前就屬於體位過輕，肚中胎兒也出現體重過輕的情況，會建議孕婦以均衡飲食為原則，並增加蛋白質類食物的攝取量，像是豆魚肉蛋類、起司、牛奶等。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

待產包

在孕婦部分，第一個要準備的是看護墊，待產時鋪在床上，避免突然的破水或陰道出血弄髒床單；第二，準備產褥墊，也就是產婦專用的衛生棉，其厚度約1〜2公分，能吸收大量的惡露，再來，準備陰道沖洗瓶，每次更換產褥墊，清洗會陰部能使用。住院期間，醫院會提供新生兒大部分的物品，因此孕婦只需先在家中消毒好寶寶出院時要穿的衣物、尿布及濕紙巾，以利出院時使用。

生產場所及方式

本身無特殊疾病，年齡屬於適育階段，且在產檢過程中無任何異常，選擇在診所生產並無大礙。但若是本身就屬於高風險族群，像是患有高血壓、糖尿病等慢性病，或是在診所進行產檢，發現前置胎盤、胎兒生長遲滯等，抑或是BMI值過高、第一胎有產後大出血等情況，則是建議直接選擇大醫院生產。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

分娩徵兆

陳奐樺醫師解釋，接近生產時間，子宮頸逐漸軟化，這時出現一坨黏稠的分泌物中夾帶著鮮血、咖啡色，這才是「落紅」。破水所流出來的水應該是無色無味，且會一直從陰道流出。至於陣痛，則是會伴隨下墜感，除了腹部痛之外，後背部也會感覺到痠痛，出血量也會增加，陣痛還會因時間變得規律且頻繁，這時就表示可到醫院報到了。

職場及月子期的準備

臺安醫院護理師暨國際認證泌乳顧問IBCLC王麗玲提到，準媽媽應了解請假規範，並在生產前思考產後是否要返回職場，並提前讓僱主知道。對於月子期的準備，王麗玲護理師強調「溝通很重要，想法要一致！」且在簽署相關文件時，看清楚附加條件，讓彼此都能獲得保障。

哺乳先修班

王麗玲護理師表示，產婦之所以容易感到崩潰，原因大多是對於哺餵母乳的不了解，像是本身乳房較平、乳頭較短的準媽媽，在第一次親餵時，寶寶容易含不上乳房而哭泣，就必須花上更多時間的磨合。因此產前補充知識就很重要，在發生其他問題時，也能知道如何找尋對的資訊、對的諮詢對象。

分享

【完整內容請見2019年11月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

《媽媽寶寶》雜誌隸屬於儂儂國際媒體集團，是具有世界水準及國際版本的婦幼專業雜誌，授權大陸、馬來西亞出版，於台灣、大陸、馬來西亞同步發行。雜誌內容涵蓋懷孕、生產、育兒，其中不乏各類女性議題與家庭關係等實用內容，陪伴女性度過人生中最獨特的時光。

相關新聞

孕媽咪抽筋痛到醒 懷孕時抽筋只是因為缺鈣嗎？

2019-11-20 09:04

住在男宿的三寶媽 布丁姐姐啟動壯丁培訓計畫

2019-11-20 09:04

寶寶不在視線範圍內 返回職場好不安 「焦」你分離沒有慮

2019-11-20 09:04

不必禁止孩子吃糖！把握3原則 讓孩子學習節制

2019-11-20 09:04

分床睡、副食品、學步期三階段培養寶寶獨立

2019-10-14 08:42

終於卸貨！但產後的妳「性」福嗎？

2019-10-14 08:41

10大NG行為 對胎兒的影響有多大？

2019-10-14 08:39

誰說生命一定要順其自然？「劉伊心」自主打造試管寶寶

2019-10-14 08:39

產檢懶人包 一次搞懂公費和自費項目

2019-10-14 08:38

解析新生兒照護常見6疑問！

2019-09-11 16:15

超人媽媽Janet 提醒各位媽咪記得要「seek help」！

2019-09-11 16:15

全家人的營養由媽媽把關：3大原則挑對孕期葉黃素．強化胎兒腦力與視力

2019-09-11 16:15

不是難搞、膽小！4指標．讀懂「高敏感」孩子的心

2019-09-11 16:15

懷孕初期吃不下、想吐？6招K.O孕吐

2019-09-11 16:15

「蔡桃貴」加入YouTuber行列！蔡阿嘎＆二伯盼望兒子永保赤子之心

2019-08-08 08:50

一次解決追奶、塞奶問題 第一次哺乳就成功！

2019-08-08 08:50

胎動 小生命刷存在感的方式

2019-08-08 08:50

吃麻辣鍋、咳嗽、便祕會早產？這些狀況恐讓寶寶提前來報到

2019-08-08 08:50

寶寶為什麼一直哭鬧？哭了要立刻抱嗎？

2019-08-08 08:50

臍帶繞頸有危險？其實比妳想的還安全

2019-07-08 15:48

營養講座系列：善用孕期「三養哲學」 調出母胎好體質

2019-07-08 15:47

念故事時 孩子總是坐不住？牢記「親子共讀」重要觀念！

2019-07-08 15:46

迎接早產寶寶出院 居家照護完整攻略

2019-07-08 15:45

宋米秦：享受這得來不易的幸福

2019-07-08 14:53

爸爸是婦產科名醫 吳思顏待產還要得到「允許」！

2019-06-12 13:28

8大高危險妊娠的因應對策

2019-06-12 13:28

孩子到1歲還不會爬？協助寶寶爬行 從3件事做起

2019-06-12 13:28

做好「隔代教養」溝通 讓孩子在雙倍的愛下成長

2019-06-12 13:28

做好3大準備 職業媽咪不退奶

2019-06-12 13:28
看更多

熱門文章

「看著香港人還在奮鬥，我卻離開了…」 一名香港中文大學返臺生的告白

2019-11-15 13:02

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

捷安特女董座專訪：曾經 覺得騎電動自行車很弱

2019-11-15 09:21

150萬可租停車位41年該買嗎？買車位是票房毒藥或加值投資 專家曝關鍵

2019-11-19 10:01

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

類比晶片需求強烈 8吋晶圓代工風雲再起

2019-11-13 08:56

2個摩羯男的戰爭…吳怡農PK蔣萬安 都先關小房間畫重點

2019-11-15 08:48

陽明山高規質感溫泉飯店 台北後花園的溫泉秘境

2019-11-14 15:47

免費公車再升級 雙十公車明年上路

2019-11-18 16:39

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

台灣製造、美國愛用？ 鴻海首次透露 面板可望打進美國軍用及航空市場

2019-11-14 11:18

進出口都衰退！市值6千億企業大打碎鏈對策

2019-11-15 09:28

「這2個原因｣讓勞退新制續效創新高 自提率卻只有8%

2019-11-13 13:13

三星啟動兆元大投資 企圖彎道超車台積電

2019-11-14 12:53

台灣房地產真的有泡沫？

2019-11-18 13:14

不要侮辱我的美！美國女高音diss德國樂評

2019-11-19 11:38

富爸爸帶小金雞搶市 台積電集團強棒輩出

2019-11-15 10:35

韓營非典型選戰 選情隨韓國瑜金句起伏

2019-11-14 12:52

韓國瑜買內湖工業宅疑雲掀討論 小資民眾進場撿8折價合適嗎？

2019-11-18 09:39

年輕人不知支票不愛現金！辜仲立很有感

2019-11-14 12:52

商辦春燕來了！戴爾、蘋果、臉書、亞馬遜搶進駐 租金行情創18年新高

2019-11-13 13:16

台灣GDP上修 績優股出列

2019-11-14 14:35

香港為何深陷困局？林鄭月娥喊出「主導權不在當局手上」背後暗藏3個意義

2019-11-20 11:08

走過老公外遇、事業低潮…入圍金馬影后李心潔的生命課

2019-11-13 13:09

AI來襲 你的工作生命週期只剩5年 未來人才如何續命？

2019-11-13 12:29

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

短中長操作策略 外資擁抱鴻海 這次會愛多久

2019-11-15 10:35

印度主廚 蔬食生活家

2019-11-15 11:16

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

房市10年後會如何？專家：六都若治理不夠理想 恐難逃「此困境」

2019-11-13 10:28

北台灣第一座「露天無邊際溫泉泳池」在宜蘭 悠閒享受療癒養生的好時光

2019-11-14 15:46

一生一次的終極假期：中國大陸頂級酒店

2019-11-13 09:04

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

別人熄燈他展店！他靠一招進軍美國衝出80％住房率

2019-11-13 13:11

這家飯店鄰近全台最大紅樹林保護區 為旅人打造美好旅遊經驗

2019-11-14 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top