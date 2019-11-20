Are you Ready? 產前30天 孕婦準備好8件事有助順產

【文／高凡淳】

恭喜各位孕媽咪，終於來到產前30天！爸媽見到寶寶的日子就在不久之後，內心既期待又高興的同時，也要提前準備好這8件事，以順利迎接新生命的到來。

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產檢注意事項

孕期來到36週，產檢頻率變成每週一次，亞東紀念醫院婦產部專任主治醫師陳奐樺指出，每次皆會觀察胎兒的體重變化、羊水量、胎盤位置、心跳，以及確認胎位。而後期還有一項重要的檢查是乙型鏈球菌篩檢，醫師會以專用棉棒，在孕婦的陰道口及肛門口採取檢體，做細菌的培養，約5至7天左右就能確認是否感染到此菌種。

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後期不適的解決辦法

懷孕期間，由於體內荷爾蒙的改變，加上子宮血液灌流增加，使陰道內的分泌物也會明顯增加。其中讓許多孕婦最想大喊的就是「恥骨聯合好痛！」由於懷孕時體內會分泌鬆弛素，使得身體的韌帶也跟著變鬆，這時肚子較大的孕婦，就能適時使用托腹帶，也不宜行走太長的距離，多休息、動作放慢，多少能解緩不適。

飲食指南

臺北醫學大學附設醫院營養諮詢科膳食供應組組長林郁茹提到，針對被告知體位過重，且胎兒過大的孕婦，一律須完全避開高油、高鹽、油炸類、高熱量等食物。有些孕婦產前就屬於體位過輕，肚中胎兒也出現體重過輕的情況，會建議孕婦以均衡飲食為原則，並增加蛋白質類食物的攝取量，像是豆魚肉蛋類、起司、牛奶等。

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待產包

在孕婦部分，第一個要準備的是看護墊，待產時鋪在床上，避免突然的破水或陰道出血弄髒床單；第二，準備產褥墊，也就是產婦專用的衛生棉，其厚度約1〜2公分，能吸收大量的惡露，再來，準備陰道沖洗瓶，每次更換產褥墊，清洗會陰部能使用。住院期間，醫院會提供新生兒大部分的物品，因此孕婦只需先在家中消毒好寶寶出院時要穿的衣物、尿布及濕紙巾，以利出院時使用。

生產場所及方式

本身無特殊疾病，年齡屬於適育階段，且在產檢過程中無任何異常，選擇在診所生產並無大礙。但若是本身就屬於高風險族群，像是患有高血壓、糖尿病等慢性病，或是在診所進行產檢，發現前置胎盤、胎兒生長遲滯等，抑或是BMI值過高、第一胎有產後大出血等情況，則是建議直接選擇大醫院生產。

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分娩徵兆

陳奐樺醫師解釋，接近生產時間，子宮頸逐漸軟化，這時出現一坨黏稠的分泌物中夾帶著鮮血、咖啡色，這才是「落紅」。破水所流出來的水應該是無色無味，且會一直從陰道流出。至於陣痛，則是會伴隨下墜感，除了腹部痛之外，後背部也會感覺到痠痛，出血量也會增加，陣痛還會因時間變得規律且頻繁，這時就表示可到醫院報到了。

職場及月子期的準備

臺安醫院護理師暨國際認證泌乳顧問IBCLC王麗玲提到，準媽媽應了解請假規範，並在生產前思考產後是否要返回職場，並提前讓僱主知道。對於月子期的準備，王麗玲護理師強調「溝通很重要，想法要一致！」且在簽署相關文件時，看清楚附加條件，讓彼此都能獲得保障。

哺乳先修班

王麗玲護理師表示，產婦之所以容易感到崩潰，原因大多是對於哺餵母乳的不了解，像是本身乳房較平、乳頭較短的準媽媽，在第一次親餵時，寶寶容易含不上乳房而哭泣，就必須花上更多時間的磨合。因此產前補充知識就很重要，在發生其他問題時，也能知道如何找尋對的資訊、對的諮詢對象。

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