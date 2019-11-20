住在男宿的三寶媽 布丁姐姐啟動壯丁培訓計畫

【文／劉敏涵】

過去在幼幼台擔任「布丁姐姐」的陳櫻文，曾三度登上《媽媽寶寶》的封面，與讀者分享成為人妻、新手媽媽，到再度懷孕等生活感想，與第二胎出生相隔5年，如今又懷上第三胎小麻糬，全家都相當期盼新成員的加入。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

兒子渴望有聽話的「小弟」

兩個兒子得知第三胎是男寶寶時，各自表現出截然不同的反應。令她印象深刻的是，老大小蒔頭當時蹲在電梯角落，露出相當失落的表情。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

櫻文笑說：「小蒔頭本來希望有個妹妹，他認為經過了多年訓練，弟弟還是不聽他的，覺得妹妹才會聽他的話。」看見兒子沮喪的模樣，她便安慰他：「媽媽答應你，小麻糬出生後，我就訓練他成為你的小幫手，好不好？」聽完這句話，小蒔頭便心滿意足地接受，先前的鬱悶心情一閃而逝。

二寶唯唯，則是一直期盼有個弟弟，對於即將晉升為哥哥感到非常興奮。櫻文笑說，唯唯每天會抱著她的肚子說：「小麻糬，你長大之後要聽哥哥的話，不要聽大哥的話喔！」

由於唯唯沒有看過媽媽有著大肚子的模樣，因此隨著懷孕週數增加，對於肚子裡的胎兒愈發好奇，經常提出許多疑問，例如：「肚子裡面裝些什麼東西？現在胃在哪裡？腸子又在哪裡？」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

未來和4男共處．既擔憂又開心

即將成為三寶媽的櫻文，不免感覺到經濟壓力增加，她表示：「有種要把男生宿舍蓋好的感覺！現在會開始想，是不是要把伙食都準備好，未來要幫他們賺幾棟房子等。」

雖然未來教養3個小男生，可能會面臨不少挑戰，但隨著家中增加新成員，也等同多了一個小幫手，她樂觀以對。看著兩個兒子一起玩耍、陪伴著彼此，尤其隨著小蒔頭的年紀增長，還會幫忙照顧弟弟，讓櫻文感到很欣慰。

她笑著說：「我曾想像10年後跟4個大男人住在一起，兒子每個都跟我老公一樣高，那種感覺一定滿奇妙的！但我覺得很開心，感覺家裡多了好多幫手，當家裡都是男生，也許可以幫忙提東西，我也有想到，當我年紀大一點時，家裡還有3個壯丁能扶得動我、能協助照顧家人。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

婚姻長跑9年．維持自在距離

櫻文分享，老公大夫喜歡在晚上出門跟朋友相聚，以前她會因為在半夜時間找不到大夫而感到擔心、生氣。「以前打電話要找老公時，他認為這樣做像是不信任他，但後來他就發現我只是要確認他的安危，當知道他的去處，就不會一直問他幾點回家、去了哪裡。」

為了讓櫻文感到安心，大夫主動在兩人的手機下載具有定位功能的app，包括他的騎車時速、所在地的天氣狀況等資訊，也能透過app得知，貼心之舉讓櫻文感到很窩心。

櫻文和老公結婚至今9年，歷經結婚初期的磨合期等，到摸索出自在的相處模式，如今，婚姻生活漸入佳境。究竟兩人如何讓感情長長久久？

櫻文認為，關鍵在於給予彼此適度的自由空間。「我覺得不用先預設立場，例如：要求對方什麼時候要倒垃圾、洗碗等，若真的無法忍受某些事情，就預先跟對方說，或自己先處理。」

兩人也關照著彼此，當一方比較忙碌，另一方就會幫忙照顧孩子，其餘的時間，兩人則不過度干涉另一半，進而讓夫妻關係始終維持在恆溫狀態。

分享 facebook