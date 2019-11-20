住在男宿的三寶媽 布丁姐姐啟動壯丁培訓計畫
【文／劉敏涵】
過去在幼幼台擔任「布丁姐姐」的陳櫻文，曾三度登上《媽媽寶寶》的封面，與讀者分享成為人妻、新手媽媽，到再度懷孕等生活感想，與第二胎出生相隔5年，如今又懷上第三胎小麻糬，全家都相當期盼新成員的加入。
兒子渴望有聽話的「小弟」
兩個兒子得知第三胎是男寶寶時，各自表現出截然不同的反應。令她印象深刻的是，老大小蒔頭當時蹲在電梯角落，露出相當失落的表情。
櫻文笑說：「小蒔頭本來希望有個妹妹，他認為經過了多年訓練，弟弟還是不聽他的，覺得妹妹才會聽他的話。」看見兒子沮喪的模樣，她便安慰他：「媽媽答應你，小麻糬出生後，我就訓練他成為你的小幫手，好不好？」聽完這句話，小蒔頭便心滿意足地接受，先前的鬱悶心情一閃而逝。
二寶唯唯，則是一直期盼有個弟弟，對於即將晉升為哥哥感到非常興奮。櫻文笑說，唯唯每天會抱著她的肚子說：「小麻糬，你長大之後要聽哥哥的話，不要聽大哥的話喔！」
由於唯唯沒有看過媽媽有著大肚子的模樣，因此隨著懷孕週數增加，對於肚子裡的胎兒愈發好奇，經常提出許多疑問，例如：「肚子裡面裝些什麼東西？現在胃在哪裡？腸子又在哪裡？」
未來和4男共處．既擔憂又開心
即將成為三寶媽的櫻文，不免感覺到經濟壓力增加，她表示：「有種要把男生宿舍蓋好的感覺！現在會開始想，是不是要把伙食都準備好，未來要幫他們賺幾棟房子等。」
雖然未來教養3個小男生，可能會面臨不少挑戰，但隨著家中增加新成員，也等同多了一個小幫手，她樂觀以對。看著兩個兒子一起玩耍、陪伴著彼此，尤其隨著小蒔頭的年紀增長，還會幫忙照顧弟弟，讓櫻文感到很欣慰。
她笑著說：「我曾想像10年後跟4個大男人住在一起，兒子每個都跟我老公一樣高，那種感覺一定滿奇妙的！但我覺得很開心，感覺家裡多了好多幫手，當家裡都是男生，也許可以幫忙提東西，我也有想到，當我年紀大一點時，家裡還有3個壯丁能扶得動我、能協助照顧家人。」
婚姻長跑9年．維持自在距離
櫻文分享，老公大夫喜歡在晚上出門跟朋友相聚，以前她會因為在半夜時間找不到大夫而感到擔心、生氣。「以前打電話要找老公時，他認為這樣做像是不信任他，但後來他就發現我只是要確認他的安危，當知道他的去處，就不會一直問他幾點回家、去了哪裡。」
為了讓櫻文感到安心，大夫主動在兩人的手機下載具有定位功能的app，包括他的騎車時速、所在地的天氣狀況等資訊，也能透過app得知，貼心之舉讓櫻文感到很窩心。
櫻文和老公結婚至今9年，歷經結婚初期的磨合期等，到摸索出自在的相處模式，如今，婚姻生活漸入佳境。究竟兩人如何讓感情長長久久？
櫻文認為，關鍵在於給予彼此適度的自由空間。「我覺得不用先預設立場，例如：要求對方什麼時候要倒垃圾、洗碗等，若真的無法忍受某些事情，就預先跟對方說，或自己先處理。」
兩人也關照著彼此，當一方比較忙碌，另一方就會幫忙照顧孩子，其餘的時間，兩人則不過度干涉另一半，進而讓夫妻關係始終維持在恆溫狀態。
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