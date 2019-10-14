終於卸貨！但產後的妳「性」福嗎？

【文／高凡淳】

產後惡露、陰道缺乏滋潤．皆會影響性行為的進行

除了外觀改變，坐月子期間，由於荷爾蒙的改變，從懷孕時體內雌激素及黃體素濃度較高，到胎盤分娩後的急速下降，導致媽媽血管收縮，就容易出現頭痛症狀。另外，因體內還殘留多餘的水分，加上雌激素濃度快速下降，也會出現盜汗，影響其睡眠品質。

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基於這些體內、體外的改變，讓媽媽對於自己的身體容易失去自信，也擔心在與另一半「愛愛」時的感受。陳俐瑾醫師提到，在產後生理及心理的雙重壓力下，的確會影響陰道的滋潤度，而產後的惡露，完全排出的時間短至3週，長一點可能持續6週到2個月，因惡露中含有血液、胎膜組織等，容易導致陰道感染，以上這些因素都可能妨礙產後「愛愛」的順暢度。

使用潤滑劑、動作輕柔．可減緩「愛愛」的不適

陳俐瑾醫師提到，若是在性行為過程中感到痛，可能是因為傷口發炎、瘀血等所導致，應該尋求專業醫師對症下藥，解決不適；若是因潤滑度不足，引起傷疤拉扯的痛感，可透過潤滑劑或是雌激素軟膏增加陰道的濕潤，在性行為的過程中，爸爸的動作也要儘量輕柔，以媽媽覺得不痛為原則。

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心理因素．讓媽媽「性」致缺缺

除了身體帶來的不適，心理層面也是造成性行為無法順利進行的重要原因。初色心理治療所臨床心理師曾心怡提到，困擾多數媽媽的原因是疲累感，不分日夜地照顧新生兒，重心都放在孩子身上，往往無心去做其他事，在家庭分工上，若媽媽又是責任較重的一方，疲憊感會更加明顯，對於親密行為也更沒「性」趣。

還有一項常被大家所忽略的因素，則是角色轉換。曾心怡心理師觀察到許多媽媽，在成為母親之後，對於太太這個角色就難以轉換，有時是孩子的照顧者，有時又必須轉回老公的伴侶，親密感覺難以切換，進而就會影響到兩人之間的互動。

彼此尊重．重新享受肢體接觸

不論是生理或是心理因素，導致媽媽對於夫妻之間的互動不再感興趣，但爸爸卻不會因此沒有慾望，面對另一半的需求，曾心怡心理師建議媽媽可以「說明自己的狀況，體諒對方的需要並提出解決辦法」，而不是果斷拒絕，造成另一半心裡的不舒服。

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曾心怡心理師也提醒夫妻，產後「第一次」的感覺很重要，能避免對往後的經驗造成負面想像，而在進行「愛愛」時，也不宜草草結束，建議選個孩子睡著後的時間，擁有完整的夫妻時間，好好享受彼此給予的肢體接觸，重新創造產後「愛愛」的甜蜜感受。

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