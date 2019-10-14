分床睡、副食品、學步期三階段培養寶寶獨立

【文／游資芸】

第一階段：分床睡

先分床睡．孩子大班後再分房睡

很多爸媽把分房、分床睡當成訓練寶寶獨立的指標，因而糾結於要不要從小與寶寶分房睡，對此，廖笙光執行長認為，父母是否需要與寶寶分房睡，可視家中的環境而定，如果家裡有足夠空間便可分房；若是空間不足，最起碼要做到同房不同床。他強調，親子一起睡在同一張床上，爸媽容易成為寶寶的安撫巾，不但寶寶會更黏人，也容易發生窒息的危險。

不過，在孩子自我概念還沒成熟前，不建議貿然分房睡，這樣容易誘發孩子出現分離焦慮，長大後反而會變得膽小。廖笙光執行長分析，分房睡的好時機在孩子升大班的暑假，這個階段的他，有著自己想要長大的驅動力，分房成功率較高。此時，爸媽可伺機灌輸一些觀念，如：「你長大了，到大班時就會有自己的房間囉！」讓孩子充滿期待，也較能逐漸接受。

第分床睡時．給寶寶熟悉的嗅覺和觸覺感受

值得注意的是，孩子在2歲前，最重要的感覺系統不是視覺，而是嗅覺和觸覺，因此在寶寶脖子硬、頭部能轉動後，在他身邊放一些有自己和媽媽味道的物品，讓他眼睛閉起來，就能聞到熟悉的味道，他會覺得處在一個安全的環境，例如：給他安撫巾、摺疊好的衣服，並提供讓孩子經由觸碰可得到安慰的物品，像是娃娃或枕頭，來增加分床睡的安全感。

第二階段：自己吃副食品

重點1：先鋪地墊和戴圍兜

爸媽想訓練寶寶自己吃副食品，需要經歷他用手拿，再漸漸使用工具的階段，這時建議先鋪好地墊，並幫寶寶戴好圍兜兜，方便之後的收拾。

重點2：餵食時也給寶寶一支湯匙

廖笙光執行長表示，一開始時可把食物製作得較黏稠，用湯匙餵寶寶吃，如：優格沾到湯匙就可以吃，這種方法可讓食物泥黏在湯匙上，不會往下滴或弄得到處都是。另一方面，因為寶寶被餵食時，常會想搶爸媽的湯匙，所以在一邊用湯匙餵寶寶時，也可給寶寶一支粗柄、好握的湯匙，讓他用湯匙「沾」著食物泥來吃。

重點3：學習用手指抓食物

寶寶6個月大會用手抓握東西，開始時，用整隻手把東西抓在掌心，廖笙光執行長建議，可在寶寶8個月大時，把固體食物放在高度較深的製冰盒裡，讓他練習用指尖抓食物，有些孩子在8至10個月時，可用前3隻指頭抓起食物放進嘴巴，等到1歲左右就漸漸地學會拿湯匙。

第三階段：學步期探索環境

準備1：保持乾淨而安全的環境

寶寶在學步期開啟對外在環境的探索，是培養獨立性格的重要階段，這時爸媽一定要做好兩項準備，首先，在孩子練習爬行、走路的過程中，把所有危險物品預先收起來，因為當孩子快要碰到危險了，爸媽必定會大聲制止，但過於嚴肅的表情、聲調，會讓孩子感到害怕，導致日後膽子漸小，獨立性也會降低。

準備2：多帶孩子出門

孩子1歲半時已將家裡環境探索過一遍，這時可多帶他出門，藉著擴增外在環境，誘發孩子的獨立感和征服欲，同時增加自信心。

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