10大NG行為 對胎兒的影響有多大？

【文／高凡淳】

以下列舉出10項準媽媽認為的NG行為，由振興醫院婦產部專任主治醫師李偉浩為各位孕婦說明影響程度！

NG1：與另一半進行性行為

多數孕婦會擔心激烈的性行為而動了胎氣，達到高潮時，子宮又會收縮，但由於這些收縮時間短又不強烈，並不會造成胎兒的危險。同時也要做好衛生保護，以免造成陰道、子宮頸感染等狀況，嚴重的話還可能會影響到胎兒。

NG2：有連續吃藥的行為（如：感冒藥、止痛藥等）

對於最常見的孕期中感冒，使用普拿疼是沒有問題的；但如果是常用的非類固醇類消炎止痛藥，在懷孕32週後則不能使用。類似藥物即使在妊娠32週前酌量使用是安全的，但仍須聽取專業醫師的建議。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

NG3：進行過X光檢查

X光的輻射劑量極低，約為0.02毫西弗，原則上，孕婦所接受的輻射量在50毫西弗（約照射2,500次X光）以內都屬於安全範圍，若是進行輻射含量較高的電腦斷層掃描，則是約在10次以內都算安全。

NG4：與朋友聚會喝酒

近期有國外研究報告指出，若孕婦只是飲用到少量的酒類，或是一週喝到1〜2次濃度低的啤酒，對於胎兒的發展影響性不大。但同樣根據研究顯示，酒精確實會進入胎盤，若過量時確實將影響到胎兒的健康，應減少碰觸。

NG5：發現少許的陰道出血

有些婦女在懷孕前就可能因為一些良性婦科疾病，而有異常出血狀況，但這些疾病不該在懷孕時造成出血。為了安全起見，孕期中若有出血，皆建議由專業的婦產科醫師確認評估狀況。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

NG6：有過跌倒、激烈動作等

當人處在緊張的氛圍下時，體內會分泌一種壓力性的荷爾蒙，當孕婦因外力、撞擊而分泌此種激素，就醫時，醫師可透過機器監測子宮收縮的程度，若是較不明顯的子宮收縮可建議平躺休息；明顯的子宮收縮則可能給予適量安胎藥物。

NG7：有做過美甲、染燙髮等行為

過去常說染髮劑對於胎兒會有不好的影響，但在臨床上卻沒有太多的直接證據證實兩者之間的關聯性，一般的研究僅能從動物實驗中看出化學物質對胚胎和懷孕的影響。原因可能是因為內含的化學藥劑濃度沒有太高，也有可能是人類的容忍度較高。但若沒使用的必要性，孕婦都應儘量減少使用。

NG8：熬夜、作息不正常

懷孕時，體內的荷爾蒙平衡相當重要，當出現不正常的荷爾蒙變化時，容易使得孕婦子宮出現早期收縮，也容易導致胎兒體重偏輕。建議一旦發現懷孕，孕婦就該戒掉熬夜的壞習慣，培養良好的作息。

NG9：已規劃旅遊計畫

建議旅遊的時間點，能多安排在16〜28週左右。此階段，不論是母體還是胎兒都較為穩定，孕婦也能玩得盡興，但仍要以不要過於勞累為原則。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

NG10：安排動手術治療其他疾病

當孕婦被麻醉時，胎兒同時也會進入輕麻醉的狀態，因此在手術中，醫師會在孕肚放上胎兒監測器，隨時觀察胎兒的狀況。也建議懷孕期間必要的手術仍要施行，但非必要的手術，例如：醫美相關手術等，就不太建議。

分享 facebook