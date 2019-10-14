產檢懶人包 一次搞懂公費和自費項目

【文／游資芸】

只要搞定產檢，孕期變得好輕鬆！對眾多產檢項目感到霧煞煞的你，別擔心，「媽媽寶寶產檢懶人包」條列式整理最新公費、自費的產檢項目，並彙整臨床經驗豐富的產科醫師專業意見，告訴你哪些自費產檢需要做，以及藏在細節裡的公費補助福利，趕快手刀收藏！

開啟懷孕第一關產檢準備篇

剛懷孕的媽媽請注意，驗孕成功1週後再去醫院檢查，通常懷孕8週以上就能領到孕婦健康手冊，為方便接受超音波檢查，建議穿兩截式服飾，門診驗尿前先別解小便，以利產檢流程更順暢。並提醒準爸爸，儘量陪同產檢，以降低孕婦心理壓力。

基本必做產檢項目PART 1公費產檢篇

產檢是孕期生活的大事，32週前約每4週1次產檢、32週後為2週1次，37週後則改為1週1次。國健署每一胎共補助10次公費產檢，例行產檢內容為量體重、血壓及驗尿，並提供一次公費超音波檢查的機會。

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基本必做產檢項目PART 2公費補助篇

公費產檢比你想得更好用！孕媽咪可於第一孕期和第三孕期各接受一次「孕婦產前健康照護衛教指導」，並能在每次產檢接受「母乳衛教指導」，且國健署全面補助乙型鏈球菌篩檢。

建議加碼產檢項目PART 1超音波檢查篇

超音波檢查是產檢的重點項目，孕媽咪除了可於懷孕20週左右接受補助的一次超音波檢查外，也建議於確認胎兒心跳、第一孕期唐氏症篩檢、高層次超音波、確認胎位這4個時間點，自費進行超音波檢查。

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建議加碼產檢項目PART 2唐氏症篩檢篇

唐氏症是目前盛行率最高的智能障礙疾病，生下唐寶寶對家庭的衝擊及社會資源的負擔非常大，建議所有的孕媽咪都能自費進行相關檢查。34歲以上高齡孕婦建議直接進行羊膜穿刺，而34歲以下孕婦可考慮先做第一孕期唐氏症篩檢。

建議加碼產檢項目 PART3懷孕初期自費項目篇

懷孕初期有3項自費性產檢項目：脊髓性肌肉萎縮症、X染色體脆折症和子癇前症篩檢，在沒有經濟壓力之下，建議都能自費篩檢，特別是有家族史、孕前相關疾病、前胎有狀況的孕媽咪，更需接受檢查，來確保胎兒的健康。

建議加碼產檢項目PART 4懷孕初期特殊自費篇

懷孕時體質或環境有特殊狀況，可自費接受相關檢查，如：家裡養貓的孕媽咪，可檢查體內是否有弓漿蟲抗體；而經常接觸人群和病患的孕婦，則可接受巨細胞病毒抗體檢驗。另有甲狀腺病史或家族史的女性，可進行甲狀腺功能篩檢。

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建議加碼產檢項目PART 5懷孕初中期自費篇

妊娠糖尿病是十分常見的產科併發症，若孕前為糖尿病高危險群的媽媽，可於懷孕初期進行空腹血糖或糖化血色素檢查，並建議每位孕婦都應進行妊娠糖尿病篩檢。另一方面，打算做羊膜穿刺的孕媽咪，可考慮加做羊水晶片檢查，以篩檢更多胎兒基因異常疾病。

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