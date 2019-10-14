誰說生命一定要順其自然？「劉伊心」自主打造試管寶寶

【文／游資芸】

螢幕形象亮麗的劉伊心，在性感的外型下，有著十分獨立的個性和想法。為了當媽媽，她選擇自己做主，藉助人工生殖與老公林志隆（虎哥）有了愛的結晶，並規劃好有氧孕程，以及產後美胸的準備。她自認，將會是講規矩、有原則的虎媽，希望女兒跟她一樣活出自主、勇敢表達的人生。

誰說生命一定要順其自然？高執行力更令人容易心想事成。結婚兩年，剛迎來女兒，劉伊心的生子進度並不算慢，而且在計畫之中。因34歲的她嘗試做了試管嬰兒，「透過科學方法可篩檢不健康的基因，就不必懸著一顆心煩惱寶寶的健康！」這樣勇於爭取和努力達標的她，在8月21日成功生下寶寶，使人生更為圓滿。

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試管1次便成功

會選擇試管嬰兒的方式懷孕，還有一個原因，劉伊心笑說，「做功課」這件事，會阻撓和老公之間的親密關係，「『做』人要算時間、測體溫，壓力很大，根本無法『enjoy』夫妻間的親密關係。」將生小孩以「專案處理」，反而讓彼此更隨性和放鬆。

劉伊心強調，夫妻倆的身體狀況都很好，試管成功機率高達85％，更幸運的是第一次就順利懷孕。只是原本想生天秤座寶寶，因為忽略做試管會有一個月的時間落差，讓女兒成了獅子座寶寶，林志隆開玩笑說：「獅子女比較強勢剽悍，是生下來治她的！」言語之間，似乎流露劉伊心經常欺負老公，其實是這對夫妻相處的情趣。

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罩杯大漲至E．虎哥視線只有「它」

劉伊心素有「美胸皇后」的稱號，懷孕後，胸部又大增一個罩杯，從「D」增長至「E」，她笑稱：「整個非常豐滿，穿低胸服裝時還會有點害羞。」

由於波濤「胸」湧，導致產前有一次在她剪頭髮後，問虎哥：「你有發現我哪裡不同嗎？」他說：「我的注意力只在妳的臉和胸部，所以肩膀上的頭髮都看不到，因為胸部實在太明顯了！」顯示林志隆對她胸部的「進步」非常滿意。

產後美胸全力備戰

計劃產後至少哺乳半年的她，希望寶寶在身邊時親餵，上班後再固定擠奶，儘量拉長哺餵寶寶的時間。為了順利哺乳，劉伊心從孕期便開始準備，懷孕4個月後進行胸部按摩、補充卵磷脂，並預先找好產後按摩師，維持乳腺暢通，希望留住完美胸型。

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劉伊心期許自己，退奶後，E罩杯不要縮水，最少也要保有「D.5」罩杯，「尤其老公在這一年已習慣較豐滿的胸部，如果產後縮水，視覺上可能就有『回不去』的感慨！」所以，她勤做功課，豐胸按摩之外，後背也要按壓，因為背後的穴道不通暢，就會影響胸前的氣血循環。

此外，很多媽咪在月子期間為了方便哺乳而不穿內衣，但產後胸部比原來更豐滿，胸部肌肉承受的重量較大，如果沒有穿內衣，等胸部回復時，胸型可能就走鐘了。而挑選內衣和穿塑身衣也很重要，才不會產生虎背熊腰，或是露出副乳的問題。劉伊心叮嚀產後媽咪，絕對不能因胸部變大就把肩帶放鬆，「肩帶長度很重要，要讓乳房pp點在對的位置上，免得胸部下垂。」

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