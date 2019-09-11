親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

上台演講踩紅線？陳水扁保外就醫的政治博奕

蛋黃酥之亂上演 學者：成功的行銷不是只有店家賺錢

懷孕初期吃不下、想吐？6招K.O孕吐

2019-09-11 16:15媽媽寶寶

分享
【文／劉敏涵】

你容易孕吐嗎？了解孕吐常見原因

荷爾蒙發生變化

台北醫學大學附設醫院婦產部產科主任區慶建表示，在懷孕初期，孕婦體內的荷爾蒙產生變化，包括人類絨毛膜性腺激素增加，刺激黃體素分泌。區慶建醫師表示，「當體內人類絨毛膜性腺激素指數較高，好處是較不容易流產，但若分泌濃度過高，就容易誘發孕吐。」黃體素會減少子宮肌肉的收縮，降低流產的機率，但也會減緩胃部肌肉的收縮，導致食物停留在胃部的時間增加，引發脹氣、噁心及想吐的情況。

心理因素

若孕婦在生活中感到壓力大，較容易感到緊張，或有精神疾病等情形，心理壓力也可能因此轉化為生理症狀，有較高機率產生孕吐的現象。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

孕婦體質

若孕婦過去常有偏頭痛，或有暈機、暈船病史，也會提高孕吐的機率。孕婦也可能受到家族遺傳影響，或有孕吐病史，導致更容易有孕吐的情形。區慶建醫師說，「有研究發現，孕婦若懷第一胎吐得嚴重，其中約2／3的人也會有孕吐現象，而1／3的人孕吐情形更加嚴重。」

緩解孕吐的方法

孕吐讓人難受，但也不是沒有辦法改善，試試以下幾個方法緩解孕吐：

1.避免吃刺激腸胃的食物

在害喜的這段時間，建議孕婦少吃比較油膩、辛辣的食物，以避免刺激腸胃道、消化不良。另外，基於衛生考量，孕婦不應吃生食，避免感染寄生蟲等問題。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

2.少量多餐

一下子吃得太飽，原本就容易引發想吐的感受，且懷孕後腸胃蠕動速度較慢，食物停留在體內的時間也會比較長，所以，建議孕婦採取少量多餐的方式，以減緩孕吐的狀況。

3.乾溼分離

有些人習慣在吃飯時，搭配喝好幾口湯，或用餐完緊接著喝一杯飲料，但攝取過多水分會增加飽足感，較容易誘發嘔吐。因此，孕媽咪應維持「乾溼分離」的飲食原則，分開吃乾和濕的食物。

4.避免服用含鐵補充品

區慶建主任指出，有些孕婦在懷孕早期會服用鐵劑或綜合維生素，以補充孕期需要的養分，但綜合維生素往往含鐵，會刺激腸胃道，容易引發嘔吐的情況。他建議，「若孕婦有孕吐的狀況，建議補充葉酸、維生素B6就好，如果需要進一步補充營養，建議諮詢營養師。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

5.補充維生素B6

區慶建醫師說，「維生素B6的藥物，有助於緩解輕度的噁心、嘔吐。」維生素B6被列為A級藥物，代表有足夠的研究、證據顯示不會危害到胎兒，因此，孕婦可以放心服用。他補充，「若懷前一胎有得妊娠劇吐，則建議提早吃維生素B6，不要等有了併發症再吃，這樣止吐效果會比較不好。」

6.遠離不喜歡的味道

有些孕婦聞到汽機車廢氣、抽油煙等味道，就會有噁心、想吐的感受，也有人在懷孕後，對於周邊的刺激會產生不同的反應。區慶建醫師分享，曾見過孕婦在懷孕前不介意牙膏的味道，但懷孕後就特別不能忍受。他提醒，除了嗅覺之外，任何感官上會誘發嘔吐的狀況，也都應儘量避免。

【完整內容請見2019年09月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

《媽媽寶寶》雜誌隸屬於儂儂國際媒體集團，是具有世界水準及國際版本的婦幼專業雜誌，授權大陸、馬來西亞出版，於台灣、大陸、馬來西亞同步發行。雜誌內容涵蓋懷孕、生產、育兒，其中不乏各類女性議題與家庭關係等實用內容，陪伴女性度過人生中最獨特的時光。

相關新聞

解析新生兒照護常見6疑問！

2019-09-11 16:15

超人媽媽Janet 提醒各位媽咪記得要「seek help」！

2019-09-11 16:15

全家人的營養由媽媽把關：3大原則挑對孕期葉黃素．強化胎兒腦力與視力

2019-09-11 16:15

不是難搞、膽小！4指標．讀懂「高敏感」孩子的心

2019-09-11 16:15

「蔡桃貴」加入YouTuber行列！蔡阿嘎＆二伯盼望兒子永保赤子之心

2019-08-08 08:50

一次解決追奶、塞奶問題 第一次哺乳就成功！

2019-08-08 08:50

胎動 小生命刷存在感的方式

2019-08-08 08:50

吃麻辣鍋、咳嗽、便祕會早產？這些狀況恐讓寶寶提前來報到

2019-08-08 08:50

寶寶為什麼一直哭鬧？哭了要立刻抱嗎？

2019-08-08 08:50

臍帶繞頸有危險？其實比妳想的還安全

2019-07-08 15:48

營養講座系列：善用孕期「三養哲學」 調出母胎好體質

2019-07-08 15:47

念故事時 孩子總是坐不住？牢記「親子共讀」重要觀念！

2019-07-08 15:46

迎接早產寶寶出院 居家照護完整攻略

2019-07-08 15:45

宋米秦：享受這得來不易的幸福

2019-07-08 14:53

爸爸是婦產科名醫 吳思顏待產還要得到「允許」！

2019-06-12 13:28

8大高危險妊娠的因應對策

2019-06-12 13:28

孩子到1歲還不會爬？協助寶寶爬行 從3件事做起

2019-06-12 13:28

做好「隔代教養」溝通 讓孩子在雙倍的愛下成長

2019-06-12 13:28

做好3大準備 職業媽咪不退奶

2019-06-12 13:28

揮別過去的叛逆浪子 小馬＆小米 走入家庭 成為彼此的神隊友！

2019-05-08 16:11

Happy Mother's Day！恭喜妳 歡迎加入二寶媽的行列

2019-05-08 16:11

主導式斷奶 讓寶寶保有食物選擇權

2019-05-08 16:11

母胎營養補給站：身為準媽媽 如何達到一人吃兩人補的美好孕程？

2019-05-08 16:11

面對懷孕 其實準爸爸的內心比你更焦慮

2019-05-08 16:11

了解產後憂鬱 用4方法陪伴媽媽

2019-04-12 12:44

中西醫聯手 一同提升好「孕」氣

2019-04-12 12:44

好黑好害羞！了解孕期乳房的各項變化

2019-04-12 12:44

預產期「將近」沒產兆？催生常見6原因

2019-04-12 12:44

侯佩岑勇敢走入婚姻 感恩有孩子的每一天！

2019-04-12 12:44

說好的自然產 那ㄟ變成「吃全餐」？

2019-03-12 15:03

網紅醫師心裡話 10分鐘看見白袍底下的鐵漢柔情

2019-03-12 14:27

準媽媽總是擔心胎兒營養不夠？小心孕期體重上升太快！

2019-03-12 14:18

結合傳統觀念與現代醫學 坐出月子新高度

2019-03-12 14:13

走入婚姻與求子階段的女王 「成為母親讓我更勇敢」！

2019-03-12 14:12
看更多

熱門文章

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

習近平就怕美帝輸出顏色革命到香港

2019-09-05 09:05

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

美國人林書豪去中國 沒挑動球迷兩岸敏感神經

2019-09-05 09:04

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

2019-09-09 14:40

50億曼都帝國女董座 用一枝珍奶冰棒翻新小美

2019-09-06 09:23

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

香港終局決戰 玉石俱焚？

2019-09-05 09:02

人民幣破7 中國基金卻逆勢成長逾2成？

2019-09-06 11:26

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

謝金河：從高基期轉向低基期股

2019-09-05 11:57

獨家專訪香港90後股神黃兆祺：香港人有能力的都想走

2019-09-06 11:25

加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

2019-09-05 09:03

駐廣州武警可能已進香港 北京還可調動哪些武力？

2019-09-05 09:05

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

價值10億 652幅畫一次裸捐！「他說 這些畫有一天要還台灣」

2019-09-04 13:30

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

你有軟銀我不怕 台灣KKday聯手Google肉搏香港KLOOK

2019-09-04 13:29

從沒人租到不夠租...這個商辦租金 憑什麼喊漲6千創新高？

2019-09-04 13:21

腦瘤判讀不到30秒 虛擬醫生幫你省下35天漫長等待

2019-09-04 13:32

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

蘋果到底還行不行？ 從巴神與庫克持股進出找答案

2019-09-06 11:22

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:02

54歲石化廠做保鮮袋 台聚1,000天攻進好市多實錄

2019-09-06 09:26

看冰的日子

2019-09-09 13:55

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

穩懋PA需求旺 成5G大贏家

2019-09-05 11:02

如何讓孩子主動練琴？ 五個撇步報你知

2019-09-04 15:44

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top