懷孕初期吃不下、想吐？6招K.O孕吐

分享 facebook 【文／劉敏涵】

你容易孕吐嗎？了解孕吐常見原因

荷爾蒙發生變化

台北醫學大學附設醫院婦產部產科主任區慶建表示，在懷孕初期，孕婦體內的荷爾蒙產生變化，包括人類絨毛膜性腺激素增加，刺激黃體素分泌。區慶建醫師表示，「當體內人類絨毛膜性腺激素指數較高，好處是較不容易流產，但若分泌濃度過高，就容易誘發孕吐。」黃體素會減少子宮肌肉的收縮，降低流產的機率，但也會減緩胃部肌肉的收縮，導致食物停留在胃部的時間增加，引發脹氣、噁心及想吐的情況。

心理因素

若孕婦在生活中感到壓力大，較容易感到緊張，或有精神疾病等情形，心理壓力也可能因此轉化為生理症狀，有較高機率產生孕吐的現象。

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孕婦體質

若孕婦過去常有偏頭痛，或有暈機、暈船病史，也會提高孕吐的機率。孕婦也可能受到家族遺傳影響，或有孕吐病史，導致更容易有孕吐的情形。區慶建醫師說，「有研究發現，孕婦若懷第一胎吐得嚴重，其中約2／3的人也會有孕吐現象，而1／3的人孕吐情形更加嚴重。」

緩解孕吐的方法

孕吐讓人難受，但也不是沒有辦法改善，試試以下幾個方法緩解孕吐：

1.避免吃刺激腸胃的食物

在害喜的這段時間，建議孕婦少吃比較油膩、辛辣的食物，以避免刺激腸胃道、消化不良。另外，基於衛生考量，孕婦不應吃生食，避免感染寄生蟲等問題。

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2.少量多餐

一下子吃得太飽，原本就容易引發想吐的感受，且懷孕後腸胃蠕動速度較慢，食物停留在體內的時間也會比較長，所以，建議孕婦採取少量多餐的方式，以減緩孕吐的狀況。

3.乾溼分離

有些人習慣在吃飯時，搭配喝好幾口湯，或用餐完緊接著喝一杯飲料，但攝取過多水分會增加飽足感，較容易誘發嘔吐。因此，孕媽咪應維持「乾溼分離」的飲食原則，分開吃乾和濕的食物。

4.避免服用含鐵補充品

區慶建主任指出，有些孕婦在懷孕早期會服用鐵劑或綜合維生素，以補充孕期需要的養分，但綜合維生素往往含鐵，會刺激腸胃道，容易引發嘔吐的情況。他建議，「若孕婦有孕吐的狀況，建議補充葉酸、維生素B6就好，如果需要進一步補充營養，建議諮詢營養師。」

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5.補充維生素B6

區慶建醫師說，「維生素B6的藥物，有助於緩解輕度的噁心、嘔吐。」維生素B6被列為A級藥物，代表有足夠的研究、證據顯示不會危害到胎兒，因此，孕婦可以放心服用。他補充，「若懷前一胎有得妊娠劇吐，則建議提早吃維生素B6，不要等有了併發症再吃，這樣止吐效果會比較不好。」

6.遠離不喜歡的味道

有些孕婦聞到汽機車廢氣、抽油煙等味道，就會有噁心、想吐的感受，也有人在懷孕後，對於周邊的刺激會產生不同的反應。區慶建醫師分享，曾見過孕婦在懷孕前不介意牙膏的味道，但懷孕後就特別不能忍受。他提醒，除了嗅覺之外，任何感官上會誘發嘔吐的狀況，也都應儘量避免。