親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

上台演講踩紅線？陳水扁保外就醫的政治博奕

蛋黃酥之亂上演 學者：成功的行銷不是只有店家賺錢

不是難搞、膽小！4指標．讀懂「高敏感」孩子的心

2019-09-11 16:15媽媽寶寶

分享
【文／劉敏涵】

美國心理學家伊蓮．艾融博士所預估，全世界每5人就有1人屬於高敏感族。格瑞思心理諮商所諮商心理師楊琬琳說，「針對高敏感成人的研究中，最早是將高敏感族定義為：對於內在、外在刺激都比較有感覺，容易被情緒淹沒的一群人。」隨著愈來愈多人投入相關研究，使高敏感特質的內涵變得更豐富、立體。

高敏感族的典型特質

艾融博士曾在《高敏感族自在心法》一書中整理出高敏感族的常見4項特徵：

1.容易過度接受刺激

高敏感的人反應閾較低，只要接受一點點刺激，就會有所反應。當高敏感的人感受到太多刺激，不論是從外在環境，或者是來自內心的想像，都容易覺得受不了，因此感到緊張、焦慮，容易受到刺激，也可能過度興奮，甚至在當晚睡不著覺。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

2.會深度處理訊息

高敏感的人除了容易過度接受刺激，也會比一般人更徹底地處理這些資訊，因此，每當進入新環境，通常需要一些時間仔細觀察後，才會採取行動。這些行為常被視為膽小、內向或優柔寡斷，但其實是因為他們會深度吸收、消化訊息，然後以更謹慎的態度評估。

3.能敏銳察覺細微刺激

由於高敏感的人較能察覺到細微的變化，可能會特別注意到他們不喜歡的點點滴滴，在外人眼裡的芝麻小事，卻讓他們很在意。例如：抱怨衣領標籤讓皮膚癢、襪子縫線讓人不舒服等。

4.情緒反應大、同理心強

由於高敏感的人容易注意小細節，又具有較強的感知能力，因此，容易被其他人的情緒所影響，讓情緒起伏比較大。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

怎麼幫助高敏感兒適應環境？

父母如果也是高敏感一族，要注意不讓親子間的感受互相影響，反而要適時維持一些界線，給予彼此的空間。反之，若父母很不敏感，則要練習培養自己的敏感度，學習觀察孩子的情緒、反應。家長可以藉由以下方法協助孩子：

1.釐清孩子不舒服的來源

學齡前的孩子還很難充分表達感受，無法說出哪些事情會令他感到不舒服。隨著家長試著去理解孩子，便能愈來愈了解他的感受，如同家長在照顧嬰兒時，學習覺察寶寶哭泣的原因，了解其背後的需求。隨著孩子表現出不舒服的事件一次次發生，家長也可以慢慢辨識出孩子對哪些事情感到排斥。

2.接納孩子的感受

面對較敏感的孩子，很重要的任務是「接納」，且不否定孩子的感受。楊琬琳心理師舉例，可以和孩子說：「媽媽平常不會擔心這些事，但是你會擔心對不對？我們可以怎麼做？」藉由同理孩子的心情，讓他放心接受自己的狀態，避免讓孩子否定、貶低自己。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

3.讓孩子漸進式接觸刺激

若家長希望帶領高敏感的孩子更適應環境刺激，可以試著從最低強度的刺激開始，一步步讓孩子學習調適心情。例如：若孩子不喜歡很吵雜的聲音，或到人多的地方會感到很緊張，父母可以在平日的白天帶孩子逛街，利用人比較少的時候，帶著孩子慢慢適應。

4.事前預告．共同擬定應對策略

提前告知孩子會害怕或討厭的情境，能讓孩子有心理準備，並且學習如何應對。楊琬琳心理師提醒，當父母已經先事先預警，但孩子還是受驚嚇，感到很害怕，仍應試圖同理孩子的感受。「如果父母的心態是認為孩子太敏感，或很難教、很難照顧，就較沒有辦法那麼積極跟孩子一起發想應對的策略。」

【完整內容請見2019年09月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

《媽媽寶寶》雜誌隸屬於儂儂國際媒體集團，是具有世界水準及國際版本的婦幼專業雜誌，授權大陸、馬來西亞出版，於台灣、大陸、馬來西亞同步發行。雜誌內容涵蓋懷孕、生產、育兒，其中不乏各類女性議題與家庭關係等實用內容，陪伴女性度過人生中最獨特的時光。

相關新聞

解析新生兒照護常見6疑問！

2019-09-11 16:15

超人媽媽Janet 提醒各位媽咪記得要「seek help」！

2019-09-11 16:15

全家人的營養由媽媽把關：3大原則挑對孕期葉黃素．強化胎兒腦力與視力

2019-09-11 16:15

懷孕初期吃不下、想吐？6招K.O孕吐

2019-09-11 16:15

「蔡桃貴」加入YouTuber行列！蔡阿嘎＆二伯盼望兒子永保赤子之心

2019-08-08 08:50

一次解決追奶、塞奶問題 第一次哺乳就成功！

2019-08-08 08:50

胎動 小生命刷存在感的方式

2019-08-08 08:50

吃麻辣鍋、咳嗽、便祕會早產？這些狀況恐讓寶寶提前來報到

2019-08-08 08:50

寶寶為什麼一直哭鬧？哭了要立刻抱嗎？

2019-08-08 08:50

臍帶繞頸有危險？其實比妳想的還安全

2019-07-08 15:48

營養講座系列：善用孕期「三養哲學」 調出母胎好體質

2019-07-08 15:47

念故事時 孩子總是坐不住？牢記「親子共讀」重要觀念！

2019-07-08 15:46

迎接早產寶寶出院 居家照護完整攻略

2019-07-08 15:45

宋米秦：享受這得來不易的幸福

2019-07-08 14:53

爸爸是婦產科名醫 吳思顏待產還要得到「允許」！

2019-06-12 13:28

8大高危險妊娠的因應對策

2019-06-12 13:28

孩子到1歲還不會爬？協助寶寶爬行 從3件事做起

2019-06-12 13:28

做好「隔代教養」溝通 讓孩子在雙倍的愛下成長

2019-06-12 13:28

做好3大準備 職業媽咪不退奶

2019-06-12 13:28

揮別過去的叛逆浪子 小馬＆小米 走入家庭 成為彼此的神隊友！

2019-05-08 16:11

Happy Mother's Day！恭喜妳 歡迎加入二寶媽的行列

2019-05-08 16:11

主導式斷奶 讓寶寶保有食物選擇權

2019-05-08 16:11

母胎營養補給站：身為準媽媽 如何達到一人吃兩人補的美好孕程？

2019-05-08 16:11

面對懷孕 其實準爸爸的內心比你更焦慮

2019-05-08 16:11

了解產後憂鬱 用4方法陪伴媽媽

2019-04-12 12:44

中西醫聯手 一同提升好「孕」氣

2019-04-12 12:44

好黑好害羞！了解孕期乳房的各項變化

2019-04-12 12:44

預產期「將近」沒產兆？催生常見6原因

2019-04-12 12:44

侯佩岑勇敢走入婚姻 感恩有孩子的每一天！

2019-04-12 12:44

說好的自然產 那ㄟ變成「吃全餐」？

2019-03-12 15:03

網紅醫師心裡話 10分鐘看見白袍底下的鐵漢柔情

2019-03-12 14:27

準媽媽總是擔心胎兒營養不夠？小心孕期體重上升太快！

2019-03-12 14:18

結合傳統觀念與現代醫學 坐出月子新高度

2019-03-12 14:13

走入婚姻與求子階段的女王 「成為母親讓我更勇敢」！

2019-03-12 14:12
看更多

熱門文章

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

習近平就怕美帝輸出顏色革命到香港

2019-09-05 09:05

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

美國人林書豪去中國 沒挑動球迷兩岸敏感神經

2019-09-05 09:04

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

2019-09-09 14:40

50億曼都帝國女董座 用一枝珍奶冰棒翻新小美

2019-09-06 09:23

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

香港終局決戰 玉石俱焚？

2019-09-05 09:02

人民幣破7 中國基金卻逆勢成長逾2成？

2019-09-06 11:26

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

謝金河：從高基期轉向低基期股

2019-09-05 11:57

獨家專訪香港90後股神黃兆祺：香港人有能力的都想走

2019-09-06 11:25

加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

2019-09-05 09:03

駐廣州武警可能已進香港 北京還可調動哪些武力？

2019-09-05 09:05

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

價值10億 652幅畫一次裸捐！「他說 這些畫有一天要還台灣」

2019-09-04 13:30

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

你有軟銀我不怕 台灣KKday聯手Google肉搏香港KLOOK

2019-09-04 13:29

從沒人租到不夠租...這個商辦租金 憑什麼喊漲6千創新高？

2019-09-04 13:21

腦瘤判讀不到30秒 虛擬醫生幫你省下35天漫長等待

2019-09-04 13:32

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

蘋果到底還行不行？ 從巴神與庫克持股進出找答案

2019-09-06 11:22

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:02

54歲石化廠做保鮮袋 台聚1,000天攻進好市多實錄

2019-09-06 09:26

看冰的日子

2019-09-09 13:55

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

穩懋PA需求旺 成5G大贏家

2019-09-05 11:02

如何讓孩子主動練琴？ 五個撇步報你知

2019-09-04 15:44

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top