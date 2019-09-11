不是難搞、膽小！4指標．讀懂「高敏感」孩子的心

分享 facebook 【文／劉敏涵】

美國心理學家伊蓮．艾融博士所預估，全世界每5人就有1人屬於高敏感族。格瑞思心理諮商所諮商心理師楊琬琳說，「針對高敏感成人的研究中，最早是將高敏感族定義為：對於內在、外在刺激都比較有感覺，容易被情緒淹沒的一群人。」隨著愈來愈多人投入相關研究，使高敏感特質的內涵變得更豐富、立體。

高敏感族的典型特質

艾融博士曾在《高敏感族自在心法》一書中整理出高敏感族的常見4項特徵：

1.容易過度接受刺激

高敏感的人反應閾較低，只要接受一點點刺激，就會有所反應。當高敏感的人感受到太多刺激，不論是從外在環境，或者是來自內心的想像，都容易覺得受不了，因此感到緊張、焦慮，容易受到刺激，也可能過度興奮，甚至在當晚睡不著覺。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

2.會深度處理訊息

高敏感的人除了容易過度接受刺激，也會比一般人更徹底地處理這些資訊，因此，每當進入新環境，通常需要一些時間仔細觀察後，才會採取行動。這些行為常被視為膽小、內向或優柔寡斷，但其實是因為他們會深度吸收、消化訊息，然後以更謹慎的態度評估。

3.能敏銳察覺細微刺激

由於高敏感的人較能察覺到細微的變化，可能會特別注意到他們不喜歡的點點滴滴，在外人眼裡的芝麻小事，卻讓他們很在意。例如：抱怨衣領標籤讓皮膚癢、襪子縫線讓人不舒服等。

4.情緒反應大、同理心強

由於高敏感的人容易注意小細節，又具有較強的感知能力，因此，容易被其他人的情緒所影響，讓情緒起伏比較大。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

怎麼幫助高敏感兒適應環境？

父母如果也是高敏感一族，要注意不讓親子間的感受互相影響，反而要適時維持一些界線，給予彼此的空間。反之，若父母很不敏感，則要練習培養自己的敏感度，學習觀察孩子的情緒、反應。家長可以藉由以下方法協助孩子：

1.釐清孩子不舒服的來源

學齡前的孩子還很難充分表達感受，無法說出哪些事情會令他感到不舒服。隨著家長試著去理解孩子，便能愈來愈了解他的感受，如同家長在照顧嬰兒時，學習覺察寶寶哭泣的原因，了解其背後的需求。隨著孩子表現出不舒服的事件一次次發生，家長也可以慢慢辨識出孩子對哪些事情感到排斥。

2.接納孩子的感受

面對較敏感的孩子，很重要的任務是「接納」，且不否定孩子的感受。楊琬琳心理師舉例，可以和孩子說：「媽媽平常不會擔心這些事，但是你會擔心對不對？我們可以怎麼做？」藉由同理孩子的心情，讓他放心接受自己的狀態，避免讓孩子否定、貶低自己。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

3.讓孩子漸進式接觸刺激

若家長希望帶領高敏感的孩子更適應環境刺激，可以試著從最低強度的刺激開始，一步步讓孩子學習調適心情。例如：若孩子不喜歡很吵雜的聲音，或到人多的地方會感到很緊張，父母可以在平日的白天帶孩子逛街，利用人比較少的時候，帶著孩子慢慢適應。

4.事前預告．共同擬定應對策略

提前告知孩子會害怕或討厭的情境，能讓孩子有心理準備，並且學習如何應對。楊琬琳心理師提醒，當父母已經先事先預警，但孩子還是受驚嚇，感到很害怕，仍應試圖同理孩子的感受。「如果父母的心態是認為孩子太敏感，或很難教、很難照顧，就較沒有辦法那麼積極跟孩子一起發想應對的策略。」