全家人的營養由媽媽把關：3大原則挑對孕期葉黃素．強化胎兒腦力與視力

分享 facebook 【文．整理／游資芸】

媽媽在孕期或產後坐月子時，常因為身體因素不便出門，用看平板電腦、滑手機打發時間，但是，這些3C產品看久了，總是感覺眼睛好痠澀、疲勞，該怎麼辦呢？

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保護眼睛與腦部的葉黃素

臺北醫學大學名譽教授謝明哲表示，眼睛接觸太多電視、電腦、手機、平板等具有輻射光源的螢幕，以及太陽光紫外線，可能會引起白內障、老花眼、近視眼、亂視、飛蚊症、視網膜剝離、青光眼、黃斑部病變症，要特別注意！而葉黃素和玉米黃素是存在於眼睛的抗氧化物質，能吸收藍光及對抗輻射光源所產生的自由基，保護眼角膜、水晶體和視網膜不受傷害，可延緩視力衰退和老化病變的速度。

此外，謝明哲教授指出，許多科學研究發現，葉黃素不僅存在於眼部，整個神經幹道延伸至腦部，都有葉黃素的分布，身體擁有足夠的葉黃素，不只對眼睛有益，也能活化腦部思緒，增強認知力。

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因此，適時攝取葉黃素非常重要！不但能補充黃斑部所需要的色素，也可吸收藍光、保護眼睛，並具有抗氧功能，同時照顧腦部和心臟的健康。

孕期葉黃素一人吃兩人補

對孕媽咪來說，除了母體需要葉黃素之外，腹中胎兒也有高度需求，因為葉黃素是胎兒大腦最主要的類胡蘿蔔素，孕期可加強攝取。謝明哲教授認為，懷孕後就要開始補充葉黃素，此時胎兒正快速發育，更要給予成長所需要的營養。

值得注意的是，在日常飲食中，菠菜、甘藍菜、玉米及綠花椰菜等皆為富含葉黃素的食物，每天葉黃素需求量約6至10毫克。然而，孕媽咪需要提供養分給胎兒，單純從天然食物獲取葉黃素可能不夠，可額外補充葉黃素營養品，以達每日需求量。謝明哲教授提醒，葉黃素屬於脂溶性營養素，建議飯後食用，較能被身體吸收利用。

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挑選葉黃素注意3大原則

市面上的葉黃素保健營養品非常多，孕媽咪如何選擇呢？謝明哲教授表示，挑選葉黃素產品可參照以下3大原則：

原則1：確認葉黃素分子型態

坊間葉黃素多萃取自金盞花，依據不同的萃取方式，分為「游離型」和「酯化型」兩種。游離型葉黃素經過水解的製程，所以分子較小，在人體實驗中，吸收率較酯化型葉黃素高了17％，且在動物實驗中，吸收率則為酯化型的5倍。反之，酯化型葉黃素的分子較大，需要去脂化後才能吸收。因此，孕媽咪可選擇游離型葉黃素，身體會較好吸收。

原則2：注意成分的黃金比例

美國國家衛生研究院（NIH）眼科研究所研究指出，游離型葉黃素和玉米黃素保持10：2的黃金比例，可充分發揮護眼的效果，建議成人每天可攝取10毫克游離型葉黃素，以及2毫克玉米黃素來保養眼睛。

原則3：有無值得信賴的證明

謝明哲教授建議，購買葉黃素前要更深入地了解成分、製造商和原料來源，並確認是否有國際大廠授權、專業認證、臨床實驗和檢驗合格報告等公開資訊，選購前多一份細心，食用時也能多一份安心。