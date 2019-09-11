超人媽媽Janet 提醒各位媽咪記得要「seek help」！

分享 facebook 【文／高凡淳】

針對不同情境做準備．遇到錯誤不害怕

「當把自己能控制好的範圍準備好時，其他的就是碰到狀況再學習！」Janet提到，不只在主持中可能遇到臨時狀況，做媽媽也是如此。得知懷孕當下雖是期待，但也因心中跑出許多疑問而害怕：對於未來生活感到徬徨、對於「好媽媽」感到懷疑等……慢慢鬆口氣後，她認為只要遇到問題，就勇敢尋求他人意見，或是上網查詢資料，「做事的當下就認真做，錯了就錯了，不要讓自己陷入錯誤中，下次改正就好。」

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「No先生」上身．Egan的模仿力迅速升級

遇上現階段準備進入「Terrible Twos」年紀的Egan，Janet秉持著同樣的態度教養孩子。Janet提到，Egan現在是個「No先生」，越來越有自己的想法，不想要的東西就是不要，因為學習的詞彙還不夠多，因此Egan就用胡鬧的方式表達情緒，這時Janet會將兒子當成是大人認真溝通，與其一直詢問他為何生氣，不如直接念出他可能想要的東西，像是「Do you want car toys? Do you want to go outside?」釐清孩子拗的原因。

不只胡鬧方式再升級，Janet笑說Egan的學習能力也增強許多。她分享有天兒子在跟老公George視訊時，不小心將倒在小量杯中的藥水翻倒，此時Egan的表情變得不耐煩，接著就說出「Oh！Sh×t！」由於實在說得太標準，Janet當場就笑了出來，反而是老公當下傻眼，趕緊轉移Egan的注意力。Janet後來才發覺，可能是因為平常曾脫口而出這樣的話語，才讓Egan有機會學習，她不禁佩服兒子的模仿力，卻也提醒自己必須更在意自身的言行。

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當起空中飛人．不要求Egan配合規律作息

Janet目前仍與George維持遠距離生活，約兩個月一次帶著Egan飛到美國團聚，母子倆當起空中飛人，經常需要調時差，對於Egan的作息，Janet保留較多的彈性，不會特別要求他何時要吃、何時該睡，而是視Egan當下的需求再做決定。

唯一有要求的是，當Egan肚子餓時，全家人就必須坐下來一起吃，若是只有Janet與George要吃飯，也會儘量希望Egan陪在旁，直到用餐完畢。Janet提到，對於一個不到兩歲的孩子來說，要乖乖坐在位置是不太可能的事，因此在用餐的過程中，會利用許多不同的玩具吸引Egan，直到Egan表現出極度的不耐煩，才會讓他離座。

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辛苦不要獨自扛！要記得尋求幫助

Janet始終給人光鮮亮麗的印象，但在Egan面前，她與一般女性一樣，白天在職場上打拚，晚上繼續在「育兒」上奮鬥，像超人一般地付出辛勞，偶爾還是會有身心俱疲、崩潰的時候，同為「超人媽媽」的Janet提醒大家，開始覺得對當下的狀況不滿足時，就先停下腳步，檢視自己缺少了哪方面的自由，失去了哪些平衡，再視情況調整。她同時也向媽媽們喊話「不要所有事情都想自己來，有時候，我們也是需要『seek help（尋求幫忙）』！」