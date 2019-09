超人媽媽Janet 提醒各位媽咪記得要「seek help」!

針對不同情境做準備.遇到錯誤不害怕

「當把自己能控制好的範圍準備好時,其他的就是碰到狀況再學習!」Janet提到,不只在主持中可能遇到臨時狀況,做媽媽也是如此。得知懷孕當下雖是期待,但也因心中跑出許多疑問而害怕:對於未來生活感到徬徨、對於「好媽媽」感到懷疑等……慢慢鬆口氣後,她認為只要遇到問題,就勇敢尋求他人意見,或是上網查詢資料,「做事的當下就認真做,錯了就錯了,不要讓自己陷入錯誤中,下次改正就好。」

「No先生」上身.Egan的模仿力迅速升級

遇上現階段準備進入「Terrible Twos」年紀的Egan,Janet秉持著同樣的態度教養孩子。Janet提到,Egan現在是個「No先生」,越來越有自己的想法,不想要的東西就是不要,因為學習的詞彙還不夠多,因此Egan就用胡鬧的方式表達情緒,這時Janet會將兒子當成是大人認真溝通,與其一直詢問他為何生氣,不如直接念出他可能想要的東西,像是「Do you want car toys? Do you want to go outside?」釐清孩子拗的原因。

不只胡鬧方式再升級,Janet笑說Egan的學習能力也增強許多。她分享有天兒子在跟老公George視訊時,不小心將倒在小量杯中的藥水翻倒,此時Egan的表情變得不耐煩,接著就說出「Oh!Sh×t!」由於實在說得太標準,Janet當場就笑了出來,反而是老公當下傻眼,趕緊轉移Egan的注意力。Janet後來才發覺,可能是因為平常曾脫口而出這樣的話語,才讓Egan有機會學習,她不禁佩服兒子的模仿力,卻也提醒自己必須更在意自身的言行。

當起空中飛人.不要求Egan配合規律作息

Janet目前仍與George維持遠距離生活,約兩個月一次帶著Egan飛到美國團聚,母子倆當起空中飛人,經常需要調時差,對於Egan的作息,Janet保留較多的彈性,不會特別要求他何時要吃、何時該睡,而是視Egan當下的需求再做決定。

唯一有要求的是,當Egan肚子餓時,全家人就必須坐下來一起吃,若是只有Janet與George要吃飯,也會儘量希望Egan陪在旁,直到用餐完畢。Janet提到,對於一個不到兩歲的孩子來說,要乖乖坐在位置是不太可能的事,因此在用餐的過程中,會利用許多不同的玩具吸引Egan,直到Egan表現出極度的不耐煩,才會讓他離座。

辛苦不要獨自扛!要記得尋求幫助

Janet始終給人光鮮亮麗的印象,但在Egan面前,她與一般女性一樣,白天在職場上打拚,晚上繼續在「育兒」上奮鬥,像超人一般地付出辛勞,偶爾還是會有身心俱疲、崩潰的時候,同為「超人媽媽」的Janet提醒大家,開始覺得對當下的狀況不滿足時,就先停下腳步,檢視自己缺少了哪方面的自由,失去了哪些平衡,再視情況調整。她同時也向媽媽們喊話「不要所有事情都想自己來,有時候,我們也是需要『seek help(尋求幫忙)』!」