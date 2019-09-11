解析新生兒照護常見6疑問！

分享 facebook 【文．整理／劉敏涵】

Q1：抱新生兒的正確方式？

衛生福利部雙和醫院新生兒科醫師陳瑛芳表示，寶寶在2個月大以前，父母要儘可能採取「搖籃式抱姿」。家長抱起寶寶時，應以一隻手輕輕地放到寶寶頭下，用手掌包住整個頭部並且托住頸部，再以另外一隻手包覆寶寶的臀部，兩手以平均力量將寶寶慢慢抱起。另外，可以將寶寶的頭貼近左胸口，當寶寶聽見爸媽的心跳聲，會更有安全感，有助於適應環境，讓情緒更穩定。

Q2：替男寶女寶包尿布，要注意哪些事？

慈心產後護理之家執行長蔡莉娟指出，「換尿布有一個大原則就是，動作輕柔、盡量減少摩擦、皺褶處須特別注意清潔。」男嬰與女嬰因生殖結構不同，也有不同的注意事項；男嬰的龜頭、陰囊兩旁及下方的皺褶處、胯下等要特別翻開清洗；女嬰由於肛門處帶有細菌，為了降低泌尿道感染的發生機率，清洗方向宜由前往後，避免來回搓洗。

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Q3：如何判斷寶寶是否餓了、喝得足夠？

當寶寶感到飢餓時，可能會開始哭泣、身體蠕動，並出現一些尋乳反應，如轉頭、伸舌頭等。悠之家產後護理之家（文山館）護理長吳玫珠指出，對於出生10天以內的寶寶，如果1天尿布有大於6罐養樂多的尿量，排便有超過2、3次，則代表寶寶有喝得足夠。比較理想的狀況，是寶寶出生第10天後，體重在1個禮拜內能增加150～200公克。

Q4：寶寶的臍帶脫落前，是可以洗澡的嗎？

悠之家產後護理之家（文山館）護理長葉芯瑜長說明，「寶寶的臍帶未脫落也可以洗澡，但洗澡後，要在肚臍處進行消毒及乾燥的步驟，以避免造成細菌感染。」首先，要以無菌的棉花棒沾75％的酒精，在肚臍中央往外擦拭，將臍帶根部清潔乾淨，再以棉棒沾濕95％酒精，同樣由內而外擦拭，讓肚臍周圍保持乾燥。

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Q5：一般要為新生兒預備哪幾類衣服？需要幾件換洗？

「一般而言，會先考量嬰兒出生的季節，紗布衣、棉衣是新生兒衣著中最為常見的，其中又分為長版及短版，包屁衣、蝴蝶裝、兔裝等。」慈心產後護理之家資深護理師陳依忻指出，嬰兒衣服的固定方式有分綁帶式與扣子式，夏天的穿衣重點在於「輕薄透氣」，有時嬰兒會有流汗、溢奶等情形，因此衣物可準備5～6件做替換；冬天的穿衣重點則在於保暖，但仍需要注意嬰兒的體溫變化，視情況做調整。

Q6：寶寶哭的時候，應該立刻安撫嗎？

亞東紀念醫院小兒部專任主治醫師王詩欣表示，在寶寶剛出生頭幾個月，建議爸媽正視寶寶哭鬧的情況，不要擔心會寵壞孩子而忽略其需求。「等到寶寶已經5、6個月大，跟父母有更多互動，已建立良好的默契時，寶寶自然就會擁有安全感。」若寶寶晚上在哭鬧只是因為想撒嬌，不必立刻將孩子抱起，可用平靜的口吻跟孩子說話、或放音樂等，協助緩和孩子的情緒。

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