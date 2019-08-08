寶寶為什麼一直哭鬧？哭了要立刻抱嗎？

分享 facebook 【文／劉敏涵】

由於寶寶不會說話、溝通，「哭」成了最自然的表達方法。然而，許多家長一看到孩子哭得歇斯底里，不免懷疑寶寶生病、身體出問題。但振興醫院兒童醫學部特約醫師羅玉芳指出，孩子哭泣的原因五花八門，卻只有5～10％的寶寶是真正因生理疾病而哭泣，家長可先評估孩子的基本生理需求是否被滿足。

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寶寶哭泣常見原因

1.肚子餓

2.太熱或太冷

3.尿布濕

4.對奶類過敏

5.嬰兒腸絞痛

安撫孩子前．先穩定自身情緒

有些新手媽媽一看到寶寶哭得歇斯底里，便視為不得了的情形，非要孩子停止哭泣不可；有些媽媽則認為自己做得不夠好，或設想寶寶生了嚴重的疾病，一開始就將孩子哭泣看作危險的訊息，進而陷入過度焦慮的情緒中。

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羅玉芳醫師指出，媽媽若隨時處在焦慮的心情當中，孩子也會接收到這樣的情緒，有研究指出，寶寶長大後也會因此變得較負面，較悲觀地看待事情。她提醒，「媽媽要理解到，『哭』是寶寶的表達方式，不用完全阻止寶寶透過哭以表達需求。」寶寶會透過哭鬧引起父母的注意，藉而讓照顧者滿足他的生心理需求，因此父母不需要過度慌張，在安撫孩子之前，先穩定自身的情緒，以平靜的態度觀察孩子的需求，並給予孩子安全感，通常情況都能迎刃而解。

孩子哭了要立刻抱嗎？

除了疾病、或生理因素，孩子也會透過哭泣尋求父母的陪伴、擁抱，而不少父母擔心寶寶因此養成用哭來撒嬌的習慣，紛紛在親子論壇提問：「孩子哭了到底要不要馬上抱？」

羅玉芳醫師指出，「我們希望孩子要學會等待，處理自己的情緒。但也不能因為怕孩子過度依賴、黏人，而漠視孩子的需求。」在不同時期，家長對待帶孩子的標準也應不一樣。根據艾瑞克森的心理社會發展論，0～1歲的發展任務，是對於他人產生信任感，若寶寶從日常生活中感受到媽媽的關愛、照顧，則有助於往後的發展；反之，若孩子的需求未被滿足，則會容易使孩子在未來難以信任他人。

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羅玉芳醫師說道，要允許孩子透過哭泣來表達，並給予孩子安全感，但不代表孩子一哭就要立刻抱起。例如：若孩子本來在睡覺，而開始哇哇大哭，家長可以到嬰兒床旁邊，用平靜、愉快的語氣跟孩子說話，也可以放音樂、讓寶寶玩玩具。重點是給予孩子安全感、信任感，他會慢慢停止哭泣。