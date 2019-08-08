吃麻辣鍋、咳嗽、便祕會早產？這些狀況恐讓寶寶提前來報到

分享 facebook 【文／游資芸】

可能原因1．嚴重咳嗽

可能令很多孕媽咪感到驚訝，咳嗽竟是造成寶寶早產的可能因素之一。林啓康醫師分析，多數孕媽咪感冒、咳嗽一般是因上呼吸道黏液的病毒感染所致，補充維生素、多喝水就會改善。但若是罹患肺炎、氣喘、支氣管與細支氣管感染、上呼吸道與下呼吸道感染，引發嚴重的咳嗽，就要小心可能有早產的風險。

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尤其孕媽咪不明原因咳嗽超過3天，合併有黃痰或濃痰的情形，代表病情不是只有單純的上呼吸道病毒感染，趕快回想自己是否曾有群聚接觸史、出國，或是大寶生病、家人感冒長達1～2個禮拜並發生咳嗽的狀況，此時要有警覺性，是否已罹患其他細菌性非典型肺炎。當孕媽咪慢性咳嗽超過1週，務必諮詢醫師、尋找病因並治療，以緩解咳嗽的症狀，免得誘發不規則的宮縮。

可能原因2．刺激性食物

孕媽咪吃太多刺激性食物，加上水分補充少、壓力大，會不會引發不規則宮縮，進而誘發早產？林啓康醫師分析，這是有可能的，所以懷孕時飲食要注意，每人的體質不同，曾碰過正在懷第四胎的媽媽，疑似因為吃了某種食物而引起不明原因的宮縮，結果必須住院安胎。

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建議重口味的孕媽咪，在品嘗辛辣食物的時候，儘量淺嘗即止，若想吃麻辣鍋之類的料理，吃個半碗或一碗就好，份量以一個拳頭大為宜。林啓康醫師叮嚀，孕媽咪選擇食物以溫和為主，平常不太吃的刺激和生冷食物，在孕期就不要嘗試，尤其別去吃生魚片和生雞蛋，以免發生拉肚子或感染的風險。

可能原因3．泌尿道交互感染

上班族孕媽咪憋尿、喝水太少，容易發生泌尿道感染，會有小便灼熱、疼痛的症狀。由於女性的泌尿道、生殖道、腸胃道開口接近，在相互作用下可能誘發不明原因的次發性感染，造成子宮出現早期宮縮，進而容易發生早產。

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可能原因4．便祕解便太用力

上一胎有早產經驗、子宮頸長度短於2公分以上的孕媽咪，都屬於早產的高風險群，在做出用力的動作時，要特別小心。林啓康醫師認為，便祕時解便會增加腹壓，本身子宮頸長度過短的孕婦，在長期腹部用力之下，可能讓子宮頸漸漸地鬆開，使得發生早產機率大增。