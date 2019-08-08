胎動 小生命刷存在感的方式

分享 facebook 【文／蘊晨】

胎動的奧妙．胎兒在Say Hi

臺北醫學大學附設醫院婦產部主治醫師李怡萱解釋，16週以前的胎兒因為還正在發育，體積不大、肌肉的力量也尚未成熟，所以孕媽咪一般不會感到明顯的「胎動」。基本上，初次懷孕的孕媽咪可能到胎兒20～22週左右，才會感受到明顯的胎動，若是已有生過的孕媽咪，可能在16～18週就會比較明顯感受到胎兒的第一次胎動。

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胎動的產生就是胎兒在媽咪的肚子裡活動，最常見的是已經發育的手腳，有時出現幅度較大或較用力的動作，像是：翻身、手舞足蹈等，就會讓孕媽咪的肚子有不一樣的感覺。李怡萱醫師說明，藉由胎動的感受，孕媽咪會很感動並安心，認為是腹中小生命存在的證明，也代表著胎兒健康的象徵。

動ㄗ動ㄗ．如何正確計數寶寶胎動？

李怡萱醫師說明，早期的胎動比較輕微，尤其是初產婦有時只能用超音波觀察到胎動的變化，到了懷孕中期，隨著胎兒的發育成熟，孕媽咪才會更明顯感覺胎動的狀況。到了28週，醫師就會叮嚀各位準媽咪，可以開始「數胎動」。

因為正常的胎動顯示了胎兒的健康和獲得充足氧氣，如果胎兒開始出現子內缺氧的狀況時，胎動異常的症狀就會出現。透過簡單的數胎動這個動作，孕媽咪等於是胎兒健康狀態的監察官。

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This Way～這樣數胎動！

數胎動，最好選在飯後進行或是晚上睡前，孕媽咪要維持心情的平靜和安穩，若是情緒不好或是過於疲勞，反而會影響胎兒的胎動狀態哦！李怡萱醫師建議，每個胎兒經常活動的時期不太一致，可以選在胎兒活動旺盛的時期；如果不愛動的胎兒，孕媽咪可以在數胎動之前吃點甜甜的東西，讓血糖上升，胎動會比較明顯哦！

連續的胎動是間隔5分鐘內的胎動算1次，間隔5分鐘以上的胎動算第二次。

使用如此方式，連續記錄1～2小時的胎動次數，或是計算平均每小時胎兒動了幾次。李怡萱醫師解釋，每天固定同的時段紀錄胎動，若胎兒1小時胎動3～5次或是活躍胎動6～10次，都表示胎兒的狀況良好。

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4原因．造成異常胎動

胎動次數並非一成不變，若是健康胎兒每12小時應該有30次以上的胎動現象。李怡萱醫師提醒，孕媽咪感覺胎動忽然增加或減少，都可能是胎兒發出的危險信號；如果胎動突然增多又逐漸減弱，甚至比平日的胎動次數減少一半以上，建議立刻去產檢的醫療院所檢查，確認胎兒狀況。

根據胎動研究，如果胎動消失超過1天，胎兒死亡的可能超過50%，不可不慎！李怡萱醫師指出4個會導致胎動減少的常見因素：

1.胎兒臍帶壓迫。

2.胎盤早期剝離。

3.胎盤功能不良。

4.胎兒生長遲滯。