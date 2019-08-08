一次解決追奶、塞奶問題 第一次哺乳就成功！

分享 facebook 【文／游資芸】

建立3觀念．產後住院期哺乳不失敗

「母乳哺餵，是一家人的事！」住院期間的哺乳，關鍵在於3觀念的建立：家人支持、手擠乳和多接觸。因此，產後儘早與寶寶進行皮膚接觸，爸爸幫忙安撫寶寶，並學習幫媽媽手擠乳，是邁向哺乳成功的第一步。

學會輕鬆3法．月子期間哺乳沒壓力

女性坐月子期間，必須面對產後傷口的疼痛，同時又是新手哺乳媽媽，常會手忙腳亂。學習讓自己輕鬆快樂的哺乳方法，包括：依寶寶需求餵食、哺乳採最舒服的姿勢，以及做好哺乳規劃、不要過度擠乳等，將會大大減輕月子期哺乳的壓力。

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寶寶喝飽了嗎？快看懂他給的暗示

新手媽媽對於寶寶何時想喝奶、喝多少、是否喝得夠，總是一知半解、並且擔心不已，其實寶寶感到餓時、喝飽後，會給予媽媽一些暗示，如飢餓時會轉頭、舔舌、嘴巴動，喝飽後手腳會放鬆等，多觀察寶寶的狀態，照護會更上手。

寶寶喝夠、媽媽舒服的2大追奶密技

「追奶」這件事，絕對是哺乳的網路關鍵字熱搜！大多數媽媽都能餵飽自己的寶寶，只要根據寶寶的需求餵食，想追奶時，多增加餵奶的次數和頻率，並在餵完後再擠奶，很快就能供需平衡。

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塞奶3階段處理方法詳解．原來乳房硬塊這樣做就通了！

塞奶，從輕微到嚴重分為：局部乳腺阻塞、乳房腫脹及乳腺炎，應即時處理。避免塞奶的方法，可參考5「餵」口訣：「早早餵、常常餵、親餵（或常擠奶）、餵對、餵好」，有助於解決許多哺乳問題。

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