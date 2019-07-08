臍帶繞頸有危險？其實比妳想的還安全

【文／林語荷】

孕媽咪總是為孕期做足一切努力，但仍有部分情況無法由媽媽控制，有時光是被告知孩子臍帶繞頸，就可能讓媽媽感到焦慮。事實上，臍帶繞頸對胎兒健康的威脅不大，媽媽大可不必如此焦慮。

臍帶是連結胎兒與胎盤之間的一條帶狀物，由兩條臍動脈與一條臍靜脈所組成，透過血液交換，臍靜脈藉由胎盤，將從母體血液而來的養分與氧氣帶給胎兒，並透過臍動脈，將胎兒體內的廢物與代謝物排送到母體的血液中以完成體循環。

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臍帶滑溜．死結不容易

羅東博愛醫院婦產科主任莊志吉表示，臍帶的長度約略50公分至60公分，但實際長度又因人而有些微差異。臨床上，懷孕中後期，胎兒臍帶繞頸或繞身體的比例高達30％，但真正對胎兒健康產生威脅的案例其實很少。他解釋，因為臍帶本體是一個滑溜的帶狀物，在有限的子宮空間中，因為層層圍繞而使血管受到嚴重擠壓，並影響胎兒氧氣輸送的比率很低。臨床上常見出生後寶寶臍帶繞頸、繞身體，或是繞四肢的情況，但通常不致因此妨礙孩子的健康。

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胎兒在子宮中的活動有時比較頻繁，也許會牽動臍帶，但實際促成臍帶繞頸的原因，目前沒有定論，唯一能確定的是：臍帶繞頸並非如媽媽所想像的如此危險，臨床上甚至有臍帶繞了胎兒6圈仍平安出生的案例。

危機從臍帶受壓迫而來

對於臍帶繞頸，媽媽直接的聯想是胎兒呼吸受阻而缺氧，但事實上，胎兒的氧氣來源是透過血液交換（斷臍後才開始用肺呼吸），若胎兒因纏繞造成窒息，通常是臍帶受到嚴重壓迫、血流無法通過才可能產生。莊志吉醫師強調，臍帶滑溜濕潤，即使纏繞，通常也不容易因為繞得太緊而造成嚴重的壓迫或擠壓。

另外，如果臍帶有受到壓迫，在非急性的情況下，可能會反映在胎兒的生長速率上，亦即臍帶受到壓迫，雖不會造成胎兒立即缺氧，卻可能造成血流不暢，讓養分與氧氣供應受到阻礙，進而可能影響胎兒的生長速度。

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胎動勤留意．把握晚餐後

許多媽媽擔心如果胎兒臍帶繞頸，但臨床上，許多案例都是在臍帶纏繞的情況下出生，造成孩子生命安危的原因，多數與臍帶繞頸較無相關，媽媽可不必過於擔心。

如果真的對胎兒臍帶繞頸的問題感到憂心，媽媽可以多多注意胎動的頻率，在三餐飯後與睡前的休息時間中，如果胎動正常、頻繁，就不用太擔心。莊志吉醫師也提醒，如果媽媽壓力比較大、比較忙或比較累時，血液流經胎盤的量會減少，此時的胎動就會隨之減少，建議媽媽可儘量把握每天下班、吃過晚餐後的休息時間，仔細留意胎動，尤其晚餐之後的2小時，胎兒若有超過10次以上的胎動也不為過。但如果發現胎兒沒有動靜、胎動明顯減少、整天都沒有胎動等，就必須即時就醫確認胎兒狀況。

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