念故事時 孩子總是坐不住？牢記「親子共讀」重要觀念！

【文／劉敏涵】

親子共同閱讀，可以讓父母和孩子藉此培養感情、增進關係，但有許多細節要注意，例如為孩子唸故事時，語調應適時加入感情、從孩子的觀點解讀，讓孩子容易擁有美好的閱讀體驗。

除了挑選適齡的繪本，閱讀時與孩子的互動也非常重要。父母可以利用哪些方式，提升親子共讀的樂趣？

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說故事的準備

貓頭鷹親子教育協會秘書長李苑芳建議，家長為孩子念故事前，不妨到圖書館借閱經典的圖畫書，先讀熟繪本的內容。這麼一來，會更清楚知道哪些情節，該配合使用哪些語調，讓孩子更容易融入在故事中。父母可以使用生動的聲音、表情增添樂趣，故事劇情出現轉折時，也能將聲音速度放慢、或者壓低音量，以製造懸疑的氛圍吸引孩子的注意。

別急著下定義．尊重孩子的觀點

華人從小經歷許多考試、測驗，接受的教育訓練便是不斷統整歸納、得出結論，因此當父母為孩子念故事，有時會不自覺帶入「下定義」的習慣。李苑芳秘書長舉例，在《好髒的哈利》中，故事描述不喜歡洗澡的小狗，聽到浴室的放水聲就逃跑了。「小狗為什麼逃走？這就是細節。」她說道，如果念故事時，不朗讀原文就直接幫孩子總結「狗狗發現主人要幫牠洗澡」，孩子便失去從故事延伸思考的機會。

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孩子會發覺大人沒注意的細節，而正因為孩子看事情的觀點不同，有時父母會擔心孩子「看錯重點」而為孩子統整歸納，為繪本故事自行加註解。她提醒，不需要為孩子指出重點，讓小朋友選擇注意自己感興趣的部分即可。

知識型繪本的選擇要領

另外，大人若想為孩子介紹生態、歷史等知識性繪本時，若發現孩子無法產生共鳴，不如以較為簡淺且有細節的相關故事下手，較容易打動孩子。李苑芳秘書長提醒，不用急著讓孩子消化許多知識，如果要挑選知識型的繪本，故事仍應該從兒童的觀點，清楚傳達一個訊息就好，不然小朋友也容易失去興趣。她以《叔公的理髮店》為例，其間雖然提及看似嚴肅的種族議題，但卻以孩子的觀點來描寫，像是「黑人、白人使用不同的公共廁所、飲水機」，讓孩子自然而然就能夠明白什麼是「種族隔離」。

每天10分鐘．為親子關係加溫

許多父母想著要提供給孩子最好的教育，忙碌中卻忽略了跟孩子的相處時間，或是把說故事的責任外包給他人。閱讀能為孩子、家庭帶來許多益處，但關鍵在於持續且長久的進行。

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父母可以利用一天的零碎時間，每天花費10分鐘持續地陪伴孩子閱讀，不僅可以聯繫感情，也能省下未來花在補習的大筆費用，因為從小跟孩子共同閱讀，便能循序漸進地培養兒童獨立思考、閱讀寫作的能力，孩子也能快樂學習。

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