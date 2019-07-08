迎接早產寶寶出院 居家照護完整攻略

【文／洪郁鈞】

在台灣，每年誕生接近兩萬多個早產兒，有高達8-10%比例的新生兒家庭，在措手不及的狀況下，面對照護早產兒的重責大任。特別是寶寶出院回家後，常肩負獨力照顧新生兒的媽咪，更容易面臨生理、心理，以及擔心照顧不好的壓力！希望本期專題報導的內容，可做為新手爸媽的居家照護指南，幫助早產寶寶平安健康長大。

早產兒爸媽必修課．這些觀念一定要知道！

國泰醫院新生兒科加護病房主任洪依利指出，早產兒的照護不單指院內照護，2歲前都要定期進行評估，甚至在2至5歲學齡前，在神經學和認知發展都要加以注意，觀察是否有學習上的障礙，尤其是1,500克以下的早產兒，在5歲前都不能掉以輕心。

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早產兒可以出院囉！爸媽做好這些準備了嗎？

早產兒呼吸道較弱，易因一些感染引發支氣管炎，居家照顧要特別注意，尤其是極低體重與非常低體重早產兒的爸媽，可於在院時學習CPR、寶寶異物梗塞的急救法，以及拍痰等呼吸道照護方式。另早產的多胞胎寶寶們，不建議同時帶回家，爸媽可先帶一名寶寶回去照顧1週，等適應後再帶其他寶寶出院，免得手忙腳亂。

照顧早產兒．居家環境布置3要點！

為了早產兒，居家環境建議進行以下3點調整：

1.營造舒適、通風的空間，環境中不能有二、三手菸的暴露。

2.早產兒呼吸不穩定，發生嬰兒猝死症的機率較一般足月兒高，因此不適合單獨睡一間，但要與大人同房不同床，獨立睡在小床上，且床上不宜擺放枕頭及絨毛玩具。

3.早產寶寶因長期住院，神經系統發展較足月兒落後，可於床欄周圍掛上黑白圖卡，加強寶寶的視覺刺激。

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早產兒母乳哺餵成功3大祕訣

母奶是最適合嬰兒的食物，早產兒一出生就跟媽咪分開，哺餵母乳會不會更有難度呢？博仁綜合醫院小兒科主任毛心潔提供媽咪3個成功哺餵祕訣：生完就擠奶、個別化看待、親餵兩姿勢，讓早產寶寶也能擁有世界上最好的營養。

居家照顧早產兒．必學3件事！

把早產兒接回家後，首先要布置好適合寶寶居住的環境，確定環境舒適與通風、與大人同房不同床，並隨時觀察寶寶的體溫，且定期進行身體健康、神經發展、視力、聽力的後續追蹤，才能讓寶寶健康平安地長大！

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增進早產兒親子互動怎麼做？寶寶吃奶前可做這件事

早產兒一出生便住進保溫箱，一開始就與爸媽有了距離。臺安醫院兒童發展復健中心技術長王秀靖表示，可在吃奶前的這段時間，幫寶寶按摩，並跟他說說話、玩一玩，讓寶寶感受到爸媽的愛。

早產寶寶發展遲緩了嗎？快進行這些檢視

判斷早產兒發展是否遲緩，全部要用矯正年齡去觀察，爸媽可參考《兒童健康手冊》，若在每階段發展的低標時間後，教寶寶兩週還是無法達到標準，應就醫進行評估；有時是爸媽沒有用對方法，藉助專家的引導，寶寶可能就學會了。

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