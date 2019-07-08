宋米秦：享受這得來不易的幸福

【文／高凡淳】

結婚將近3年，經歷辛苦的求子之路，宋米秦終於做人成功。如今女兒Ellie即將滿週歲，談到女兒的成長過程，宋米秦的笑聲始終沒停過，即使現在女兒跟爸爸時常「曬恩愛」，她仍沉浸在這股幸福的氛圍當中！

解尿？羊水破？傻傻分不清楚

女兒Ellie早產約3星期，回憶當時，宋米秦表示，「真的是完全沒想到！」生產當天，剛好媽媽從韓國來到台灣，晚上一起吃了好多美食，也和老公愜意地看著韓劇，雖然下午就覺得分泌物變得有點多，而且還黃黃的，兩人也沒意識到有可能是羊水。等到晚上洗澡時，坐在馬桶上，宋米秦根本還沒用力解尿，羊水就「直直落」，這時，她與老公才驚覺「要生啦！」而趕緊前往醫院。

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順利到達醫院後，醫師建議先施打安胎針，爭取更多胎兒待在子宮內的時間，但宋米秦表示，當時全身狂發抖，連病床也跟著抖得不停，她形容「就跟鬼片演的一樣，我感覺我的靈魂都快飛走了。」忍耐約1個半小時後，宋米秦死命抓著老公的手，表示自己痛到快要受不了，希望能儘快開刀，這時醫師才緊急送進開刀房進行剖腹產，不久，女兒Ellie就順利出生了！

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父女倆感情好．不吃味反而覺得甜蜜

拍攝封面的當天，宋米秦的老公也來到現場，只見他發個聲音、做個動作，就能把女兒Ellie逗得哈哈大笑。宋米秦提到，老公平常就很了解該如何逗女兒開心，也非常黏女兒，如果女兒想找媽媽，爸爸還會因此而吃醋，但問到會不會因為父女倆感情比較好而心理不平衡，宋米秦則是甜蜜地表示，「我很開心老公能跟女兒相處得這麼好，我覺得很幸福。」

狗寶貝Minky＆Bobo．對女兒反應大不同

多數爸媽都會擔心，年紀小的孩子與寵物在相處上會有安全的疑慮，而宋米秦家中就有兩隻狗寶貝，分別是狐狸犬Minky和法鬥Bobo。她笑說，Minky表現得很緊張，也很焦慮，對於Ellie這個新成員常常感到不知所措，但隨著Ellie慢慢長大，Minky也開始習慣她的存在，知道她是個「人」，加上也可以吃些Ellie掉到地板的餅乾屑，讓Minky更明白她是個「好人」！

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反觀法鬥Bobo就不是如此，宋米秦提及，Ellie一出生，Bobo就開始吃醋，直接忽略女兒的存在，就連女兒想要摸摸牠，Bobo都會直接走掉。等到Ellie睡著後，Bobo就會跑過來找老公和自己撒嬌，讓宋米秦既心疼又無奈，只希望等到Ellie再長大些，多跟Bobo互動，改善彼此之間的友誼。

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