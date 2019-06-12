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做好3大準備 職業媽咪不退奶

2019-06-12 13:28媽媽寶寶

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【文／周滋靜】

返回職場前的3大準備

當哺乳媽咪決定返回職場後，為了讓寶寶不在身邊還是可以喝到母奶，必須擠奶，有哪些事需要注意呢？

若產假結束後，選擇重返職場，建議可以在滿月後，開始調整哺集乳時間、準備庫存母奶，並了解職場的擠奶環境與時間安排。相關說明如下：

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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1.調整哺集乳時間

母奶寶寶間隔多久要喝奶的問題，因人而異，通常新生兒階段，不論親餵或瓶餵，約2至3小時，甚至半小時、1小時就要喝1次奶都是有可能的，因為寶寶胃容量小、母奶好消化，需要頻繁餵奶。

祝怡麟醫師表示，在寶寶體重正常增加的前提下，通常滿月後，肚子餓需要喝奶的間隔時間，多能漸漸穩定在3小時左右，若媽咪返回職場後，欲方便讓家人、保母或托育機構的照顧人員，定時餵寶寶喝奶，即使原來寶寶喝奶時間不固定，也可慢慢調整，例如：以3小時喝1次為目標，寶寶在2小時就討奶喝時，可先安撫他、轉移注意力，先拉長15至30分鐘再予以哺餵，循序漸進嘗試，讓寶寶能自然適應與接受。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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2.準備庫存母奶

媽咪開始上班後，要準備多少母奶呢？通常親餵媽咪多會有這樣的疑問，最主要是不知道寶寶每餐需要喝多少奶，祝怡麟醫師指出，大多數的寶寶在滿月後，1餐的奶量約90c.c.至100c.c.，媽咪可以評估寶寶1天需要幾餐交由其他照顧者餵，再準備庫存奶，假設：1天需要保母餵4餐，每1餐準備100c.c.，等於1天需準備400c.c.。當然若擔心寶寶的奶量比自己想像中的多，每1餐可多準備20c.c.至30c.c.。

除了寶寶的實際需求之外，庫存奶要存多少才夠呢？祝怡麟醫師認為，端看媽咪自己的感受，如果覺得有多一點庫存內心感受比較踏實，當然可以多存，以備不時之需。但若照顧寶寶已經不少時間，沒時間可以擠奶，基本上只要有第1、2天上班的量即可。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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3.了解職場媽咪哺集乳權利

每份職業的工作性質、環境等皆有所差異，祝怡麟醫師提醒，媽咪哺集乳是受到法律保護的，依據《性別工作平等法》第18條法規，子女未滿1歲的媽咪，除了規定的休息時間之外，雇主每日應另外給予哺集母乳時間兩次，每次30分鐘。此外，若有需要也可在產假結束前，先和公司主管、同事告知，自己有哺集乳需求，協助安排適合的私密空間或調配工作時數等。

【完整內容請見2019年06月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

《媽媽寶寶》雜誌隸屬於儂儂國際媒體集團，是具有世界水準及國際版本的婦幼專業雜誌，授權大陸、馬來西亞出版，於台灣、大陸、馬來西亞同步發行。雜誌內容涵蓋懷孕、生產、育兒，其中不乏各類女性議題與家庭關係等實用內容，陪伴女性度過人生中最獨特的時光。

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