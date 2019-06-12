做好「隔代教養」溝通 讓孩子在雙倍的愛下成長

分享 facebook 【文／高凡淳】

心理層面．與自身經歷息息相關

不論是哪些原因，讓孩子大多數的成長時間，都是與祖父母在一起，在孩子的心理層面，或多或少會出現不同的疑問。好好好家庭教育文教基金會講師許智媖提到，心理層面的改變與自身經歷有關。孩子慢慢長大後，心裡不免會出現「為什麼自己是被祖父母帶大」這類的疑惑，若從小與祖父母關係好，可能會認為只是因為爸媽在忙，不得已才會這麼做，然而對成熟的孩子來說，就會想說「賺錢是不是比自己重要」，更負面的還可能出現「我就是沒人要的孩子」的心聲。

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祖父母帶大的孩子，一定會變壞？

在每天觀看的新聞中，不免看到關於孩子行為偏差、犯錯等內容，進一步發現，有些孩子是因為家庭狀況不佳，或是由祖父母帶大，而造成此結果，讓大眾對於隔代教養抱持了刻板印象，許智媖講師認為，現今社會中，祖父母的教育水平些有提升，也較重視孩子的教育，並不代表經由這樣的教養方式，孩子就會變壞。

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但她也提到，隔代教養對於孩子成長過程的影響確實存在，可能是因為長輩體力有限，無法陪著孩子做很多事，或是覺得孩子失去父母的關愛，所以多寵愛一點，以彌補空缺，卻也同時模糊了教養孩子的原則及界線。

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心智發展層面．交由親生父母負責

對於雙薪家庭而言，工作時間必須將孩子交給祖父母照顧，是不得不的選擇，但這樣的照顧責任，彼此之間該如何妥善分配？許智媖講師表示，「照顧」可分為生理層面及心智發展層面，生理方面指的是能讓孩子吃得飽、睡得好，而心智發展層面則包含課業狀況、交友情況、人格發展等，「一個孩子的成長重點在於認識自己」，因此她建議這方面由父母親主導較佳，祖父母以照顧、滿足其生理需求即可，原因在於多數父母親的教育程度比祖父母好，身教對於孩子來說也極為重要，透過父母親的親身體現，更能幫助孩子建立正確的價值觀，以幫助往後的發展更完整。