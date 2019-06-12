孩子到1歲還不會爬？協助寶寶爬行 從3件事做起

分享 facebook 【文／劉敏涵】

怎麼判斷孩子有無發展遲緩？

國泰綜合醫院職能治療師鄒靜芬指出，寶寶通常會經歷過渡期，才慢慢發展出正確爬行的姿勢，家長可以從以下行為，觀察寶寶的爬行進程：

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7個月：趴在原地，沒有真正前進，有些倒退的動作。

8個月：肚子貼地，慢慢有往前爬的動作。

9～10個月：肚子可以離地、撐起，呈小狗爬的姿勢，並向前爬行。

鄒靜芬治療師指出，「一般而言，孩子大約10個月大就能爬得很好，如果到了1歲，能力仍沒有起色，建議就醫檢查寶寶是否有肌肉力量不佳的問題，或者有不正常的反射姿勢，使寶寶難以爬行。」

動作發展具有個別差異，如果是動作經驗少導致孩子發展慢，較晚才學習坐、爬，但動作一直有逐步進展，家長不需要太擔心。但若父母已經給予寶寶充分練習機會，到了9、10個月大仍不會爬行，或無法做到趴、肚子貼地爬等動作，則應尋求專業的協助，做進一步檢查。

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怎麼幫助寶寶爬行？

父母若能適時協助寶寶，將有助於寶寶的爬行能力發展，可從以下3件事開始：

1.讓孩子練習「趴」的動作

趴這個動作可以練習到頭部、軀幹挺直的能力，有助於孩子日後學習爬行。鄒靜芬治療師建議，寶寶大約2、3個月大，抬頭的動作做得比較好時，可以適時練習趴的動作。

2.協助支撐寶寶腹部

當寶寶趴姿做得比較熟練，家長可讓孩子嘗試肚子離地，提供相關輔助：以用手幫孩子撐著肚子；坐在地板上、讓寶寶跨在腿上；或把毛巾墊在孩子腹部下，協助支撐孩子的身體。

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3.提供爬行誘因

除了在旁協助孩子調整姿勢，父母也能適時提供誘因，增加孩子嘗試的動機。例如：將玩具擺在孩子面前，或給予心理支持，誘導孩子爬出去。

有些家長或家中長輩怕孩子受傷、或擔心地板髒，而不斷將孩子抱在懷裡，這麼一來，孩子就缺乏觸地、抬頭等經驗，會間接影響到孩子爬行的能力。當寶寶能力逐漸成熟，父母可以和孩子玩一些進階的遊戲。例如：讓孩子挑戰爬過棉被堆、枕頭山。

寶寶爬行常見問題

Q1：寶寶跳過爬行的階段就開始行走，這樣會有問題嗎？

為什麼孩子會略過爬行的階段？通常90%的孩子是因缺乏經驗而「跳級」。略過爬行的過程，不見得會造成嚴重問題，有些孩子仍發育得很好。但是爬行是為其他動作發展做預備，當早期運用肢體的經驗較少，可能導致協調及平衡能力較差。建議家長還是和孩子多多互動，從簡單的遊戲提升孩子爬行的興趣及動機。

Q2：讓寶寶練習趴姿很危險？

社會上出現不少嬰兒因趴睡窒息的案例，許多家長因此擔心趴姿會造成孩子的生命危險。鄒靜芬治療師提醒，如果家長怕孩子趴的能力不佳，不用冒險讓孩子維持持續趴的姿勢（尤其不在孩子身邊時）；等能力較成熟，孩子抬頭得不錯時再逐漸練習趴姿。