8大高危險妊娠的因應對策

分享 facebook 【文／高凡淳．李藹芬】

妊娠高血壓疾病

定期產檢．追蹤血壓及身體各項狀況

台北榮民總醫院婦女醫學部主治醫師葉長青表示，針對患有妊娠高血壓的孕婦，定期產檢為首要重點，若是被診斷出患有子癇前症，醫師會追蹤孕婦的血壓狀況、肝、腎功能、小便，以及胎動狀況。

先天性心臟病

孕前諮詢．控制心臟功能再懷孕

目前平均生產年齡為30多歲，且大多數孕婦身體狀態都很健康，但對於患有先天性心臟病的孕婦，若要計畫懷孕，建議先找心臟科醫師評估，追蹤心臟功能、血流等，確定控制穩定再懷孕為宜。

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妊娠糖尿病

減緩症狀．飲食控制和運動習慣雙管齊下

懷孕約24至28周，可透過抽血診斷孕婦是否患有妊娠糖尿病，若確診為此症狀，婦產科醫師會轉介給營養師諮詢，並進行飲食調整，每日食用的醣類、脂肪、蛋白質的份量皆須控制。

前置胎盤

出血不易止住．性行為次數皆應減少

游舒涵醫師說道，雖然正常孕婦偶爾也會有出血情況，但這類型的孕婦出血狀況較不容易止住，也不會因短暫的休息而獲得改善。

由於孕婦的胎盤位置接近產道，性行為的刺激感及男性精液中的前列腺素，皆可能引發宮縮，容易造成孕婦出血，因此孕婦與另一半應減少性行為次數。

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提早安胎

早期宮縮．服用子宮放鬆藥物能緩解

如何判斷自己是否有安胎的必要，當出現腹痛（1小時痛3～6次以上）、出血，或是提早破水，就要提早回診。葉長青醫師表示，最主要還是先增加休息時間，若是出現早期宮縮，醫師會給予讓子宮放鬆的藥物，也就是俗稱的安胎藥。

孕前有長期服藥者

自行停藥影響大

國泰醫院婦產科主任蔡明松指出，「自體免疫疾病有許多種類，每種疾病的致病機轉都不太一樣，懷孕後對不同自體免疫疾病造成的變化有所差異。有些會改善（如：類風溼性關節炎），有些則可能會惡化（如：紅斑性狼瘡）。建議懷孕期間必須於婦產科及內科門診定期追蹤，以利調整藥物及病情掌控」。

婦科相關疾病

子宮肌瘤．採取定期觀察的做法

游舒涵醫師表示，通常對於子宮肌瘤，並不會在懷孕期間做任何處置，大多數都是採取定期觀察，除非到了懷孕後期，因子宮血流供應不足所造成肌瘤缺血性的壞死，醫師也只會給予像是止痛藥等保守性治療。

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懷孕與罹癌並行

發現癌症處置．依孕期階段

．初期：胚胎尚未完全發育，存活率不高，可經由醫師評估與透過家庭會議，考量後續懷孕預後問題，或考量孕婦本身為重。

．中期：因胎兒已發育，有一定的存活率，可經由多專科醫師（血液腫瘤科、兒科與產科醫師）評估與討論，透過家庭會議，考量後續懷孕預後問題。

．後期：因胎兒發育已大致完成，有較高的存活率，可經由多專科醫（血液腫瘤科、兒科與產科醫師）評估與討論，透過家庭會議，考量後續懷孕預後問題，或評估讓胎兒提早出生的時間，以儘快讓產婦接受治療。