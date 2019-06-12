爸爸是婦產科名醫 吳思顏待產還要得到「允許」！

分享 facebook 【文／高凡淳】

多次詢問．爸爸終於「允許」待產步

吳思顏分享了生產當天所發生的趣事：當時陣痛才剛開始，約5〜10分鐘痛一次，吳思顏打電話給爸爸時，爸爸要她再觀察看看；又等了1〜2小時，陣痛約4〜5分鐘一次，爸爸還是要她再觀察2〜3小時；當陣痛達到3分鐘一次，且次數越來越頻繁，痛感也越來越明顯，這時爸爸才「允許」她到醫院準備待產，吳思顏苦笑著說，「到醫院時，已經開了一指半，我也痛8小時了！到了隔天凌晨6點才生！」

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獅子座寶寶．令人又愛又煩惱

由於孕期維持運動的好習慣，令人恐懼、花容失色的生產過程，吳思顏只用力了5次，就將Solo娩出，連老公都覺得生產過程太快，來不及感動。終於見到自己的寶貝兒子，吳思顏內心卻只有一個想法：「這是誰啊？紅通通的，長得不像我，也不像老公」，她形容那是一種很陌生卻又熟悉的感覺。當寶寶被抱到身上進行親子肌膚接觸時，Solo馬上停止了哭聲，離開媽媽又開始大哭，但叫他一聲就又停止哭泣，還會開始笑，吳思顏說，「Solo就是個笑著出生的happy baby啊！」

她也提到，Solo是個標準的獅子座寶寶，非常好動又好客，只要稱讚他就會很開心。Solo很喜歡與人群接觸，也很愛熱鬧，但吳思顏坦言，雖然善於與他人互動是件好事，但Solo熱情且不怕生的個性，很容易就跟隨陌生人走，著實讓她傷透腦筋。

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溝通育兒之事．雙方應是隊友關係

模特兒出身的吳思顏，如何拿捏「媽媽」這個新角色的心境？她表示，從來沒想過能對小孩這麼有耐心。當了媽媽之後，不能再將自己放在第一位，即使知道要把自己照顧好，但自然而然地就把孩子當成生活重心。另外，吳思顏也認為，有孩子的婚姻跟沒孩子的婚姻非常地不同，她建議媽媽們：若能在懷孕期間與另一半建立良好的溝通模式，有助於孩子出生後的婚姻生活。

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全心照顧孩子．感謝老公常保浪漫心

遠嫁杜拜且與老公感情甜蜜，這是許多女性嚮往的生活。吳思顏提到，生孩子前，總擔心照顧孩子會讓夫妻的約會時間變少，但真的有小孩之後，不自覺將全部心力放在孩子身上，反而是老公常常提醒她，要多留一點時間給自己。因為親餵母奶，目前與老公只能有2天1夜的小旅行，但吳思顏提到，仍很感謝老公，願意花心思安排只屬於倆人的約會時間。