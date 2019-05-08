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面對懷孕 其實準爸爸的內心比你更焦慮

2019-05-08 16:11媽媽寶寶

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【文／高凡淳】

得知懷孕．準爸爸內心憂喜參半

當得知另一半懷孕，在準爸爸的內心，往往夾雜憂喜參半的複雜情緒。吳寶芬健康教育中心負責人吳寶芬表示，約有80％的準爸爸期待新成員的加入，約有20％則是擔心多於喜悅，原因在於此次的懷孕可能不是在預期中，抑或是對於身分的轉換感到恐懼，對於「爸爸」這個角色還沒有所準備，也會擔心家中的經濟狀況，無法給予孩子舒適且穩定的生活環境。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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學會表達．減緩心中的焦慮

從初期開始，大部分準媽媽會因為害喜、胃口不佳，導致體重下降，除了生理上的不舒服，懷孕所造成的荷爾蒙改變，也會讓準媽媽容易情緒不穩定，不免影響準爸爸的心情，甚至有人被折磨得很痛苦，但準爸爸也只能將這些無奈隱忍在心裡。

懷孕中期，通常準媽媽的身體狀態較為穩定，但準爸爸的焦慮感仍然持續；到了後期，隨著準媽媽肚子越來越大，行動越來越不方便，許多事情需要準爸爸多多協助，此時，準爸爸的內心則是不時擔心另一半何時會生，也害怕面對臨盆時的手足無措。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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對於準爸爸的這些擔憂，吳寶芬老師提到，雖準媽媽無法解決，但雙方可以好好溝通，在整個孕期中，若雙方有任何的緊張、不適，或是莫名的擔憂，都要學著說出來，即使不是醫學能解決的問題，仍可藉由互相吐苦水、說心事，多少能讓心中的焦慮感下降，她建議準爸爸，「不要期待說出來的每件事，都能獲得解答，當有出口能抒發時，心中的擔憂就能減緩一些」。

親密行為．夫妻雙方應進行溝通

親密行為有助於夫妻感情的加溫，但面對正在懷孕的妻子，準爸爸不免會擔心在「愛愛」的過程中壓到胎兒，或是在愛撫時引發宮縮，內心總是充滿無比的掙扎。

吳寶芬老師提到，與女性相比，男性慾望的表現是很明顯且立即的，並不會因為另一半懷孕而降低性慾；不過，懷孕會讓女性的性慾變得較為強烈，這時老公若因上述擔憂而不碰，準媽媽就會開始擔心「是不是身材變了，老公不喜歡我了」，生產後，也會認為「是不是自己『下面』變鬆了，所以老公都不碰我」等想法。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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面對無法維持產前性生活的情況，吳寶芬老師建議，懷孕期間，夫妻倆應該開誠布公討論，找到一個彼此都能平衡的方式，即使是各自解決各自的生理需求也無不妥。親密關係應是建立在彼此都快樂、滿足的情況下，彼此溝通協調好，也能避免男性難忍慾望，而做出對婚姻不忠貞等行為。

【完整內容請見2019年05月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

《媽媽寶寶》雜誌隸屬於儂儂國際媒體集團，是具有世界水準及國際版本的婦幼專業雜誌，授權大陸、馬來西亞出版，於台灣、大陸、馬來西亞同步發行。雜誌內容涵蓋懷孕、生產、育兒，其中不乏各類女性議題與家庭關係等實用內容，陪伴女性度過人生中最獨特的時光。
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