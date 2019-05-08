母胎營養補給站：身為準媽媽 如何達到一人吃兩人補的美好孕程？

分享 facebook 【文／周滋靜】

均衡攝取

「均衡飲食攝取足夠的營養素，保持身體功能正常運作」，營養師李芷薇說明，蛋白質、醣類、脂質、維生素及礦物質這5大營養素，在人體內扮演的角色各不相同，像是蛋白質是建構細胞的主要成分、醣類供應能量、脂質是提供生長及維持皮膚健康的必需脂肪酸，而維生素與礦物質能協助這3大營養素的代謝，也與人體組織的生長、修復及運作有關。

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懷孕過程中，胎兒所需營養素，必須仰賴母體供應，若媽咪偏廢某一類食物而導致營養素缺乏，不但可能影響自身健康，也可能影響胎兒生長發育。因此，孕期更應重視均衡飲食、飲食多樣化，多方攝取所需營養素。

營養品適量

每個人的飲食習慣、食量都不同，甚至是每日消耗熱量也有所差異，除了透過均衡飲食獲取每日所需營養之外，也要注意「過量」問題。

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好食課營養師黃思穎指出，國人普遍有蔬菜水果吃太少的問題，因此維生素及礦物質容易攝取不足，許多孕媽咪為了補足這些營養素，會以營養補充品代替。孕期常見營養品有：葉酸、鐵、鈣、魚油等，李芷薇營養師提醒，補充營養品必須留意劑量，尤其是孕媽咪更要小心，像是屬於脂溶性維生素的維生素A，過量攝取會增加胎兒畸形風險等。

好情緒

除了吃得營養之外，也要保持心情愉悅，因為快樂的媽媽才能孕育出快樂的寶寶！臨床上，許多媽咪對孕期禁忌飲食與保持體態備感壓力。在孕媽咪身體健康的狀態下，除了不建議生食之外，其他食物只要把握淺嘗和適量原則即可，此外，搭配適度運動也很重要，運動不僅能促進新陳代謝、增加腸胃蠕動，還能刺激交感神經，調適心情、釋放壓力。

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切勿減重

李芷薇營養師強調，孕期千萬不可自行減重，若有減重需求，務必配合醫師或營養師的指示，控制體重增加速度，尤其是有些環境毒物會儲存在脂肪中，當脂肪分解就會釋放出，進一步影響胎兒健康。