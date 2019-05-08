主導式斷奶 讓寶寶保有食物選擇權

分享 facebook 【文／高凡淳】

寶寶主導式斷奶．提供爸媽新的選擇

近年來，在媽媽界十分火紅的「寶寶主導式斷奶Baby Led Weaning」（以下簡稱BLW），強調的是讓寶寶主導「吃」這件事。不再靠爸媽餵食，而是將食物放在寶寶面前，試著自己抓取，讓他保有食物及吃的方式的選擇權。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

吳淑娟主任提到，透過這樣的方式，將主導權交給寶寶，但爸媽應等寶寶約4〜6個月大，坐姿較穩定後，再慢慢實行BLW。若4個月大的寶寶想透過這樣的方式，藉由提升對於食物的興趣，建議利用小餐椅輔助，而厭奶的寶寶也能早點實行，有助於吃得更好。

BLW的食物處理原則

在準備副食品時，爸媽們通常都要花上好長的一段時間，將食物徹底煮爛，變成泥狀，再製作成食物磚，一旦寶寶不捧場，爸媽的心情往往顯得失落。吳淑娟主任表示，採用BLW方式，食物不一定得弄得爛糊，像是地瓜、南瓜等食物，只要蒸得軟一點，方便寶寶進食，也能保有食物的原型。

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另外，特別提醒爸媽，將食物切成適合寶寶抓握的大小即可，避免切成丁狀，以免寶寶吃進嘴裡，舌頭一捲，就跑進細小的氣管而被嗆到。同時，爸媽也應全程在旁觀察，即使大塊食物已軟爛、能慢慢咬，仍無法完全避免嗆到的狀況發生。

尊重寶寶．但要先了解寶寶

吳淑娟主任分享其門診經驗，嘗試BLW的爸媽，願意花時間，陪伴寶寶吃完一餐，但曾經遇過幾位爸媽前來詢問，表示寶寶吃副食品的狀況不太好，在醫師的追問下，才知道爸媽為了要尊重寶寶，讓他選擇想吃的食物，不想吃也不勉強，卻導致寶寶體重不足。

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BLW雖希望寶寶擁有主導權，但畢竟寶寶的發展有限，無法完全的主導自己。所謂的主導，應是父母適當運用有趣的方式，引導寶寶自主進食。同時，爸媽也該思考，寶寶不吃的原因，以及是否不喜歡所準備的東西，或者是口感不好等，「在尊重孩子之前，要先了解他的能力，也要了解寶寶不喜歡的原因。」