Happy Mother's Day！恭喜妳 歡迎加入二寶媽的行列

分享 facebook 【文／彭曉薇．周滋靜】

張宇：一定要生！小孩帶來的快樂無與倫比

「不要怕生小孩，因為小孩帶來的快樂遠比生小孩的可怕要多」，昔有「最美主播」之稱的張宇分享，還沒生小孩前都覺得小孩很煩、很吵、要花很多錢、照顧起來又很累，真是沉重的負擔，會拖累整個生活。但即便如此，她仍認為一定要生小孩，有了孩子後，卻覺得人生從沒這麼有動力過，覺得還有好多可能、有好多希望，就算累也是有意義的累，自從有小孩後才能懂得這多美好！

「我還在學習要怎樣才能公平地去愛兩個小孩，因為我真的太愛蹦蹦了！」張宇從未想過自己會這麼愛一個男人，因此懷第二胎後最擔心蹦蹦會吃醋，因為蹦蹦最黏張宇，每天都一定要抱緊緊，而她自己也因為還沒有感覺到二寶的存在，不知道之後有兩個兒子是什麼感覺，但無論如何，張宇想對蹦蹦說：「媽媽永遠愛你，無論你變成怎樣的人，我都會支持你！」現在張宇體會到母愛是無限大的，所以也會對自己媽媽更好。

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安啾Angel：未來充滿挑戰，希望當個優雅的二寶媽！

「我相信會來當我的小孩，就是老天爺最好的安排！」知名部落客安啾Angel如此說道。雖然既擔心又緊張即將面臨的二寶生活，但仍會用樂觀及順其自然的心去面對，她相信有了一次當媽媽的經驗，第二胎應該會比較處之泰然，「我也一直努力，感謝小孩帶領著我成長，雖然未來充滿了變數與挑戰，仍會用開放的心去面對及接受，希望未來自己還是個優雅的二寶媽。」

安啾從懷孕後，就開始替Riley建立當姊姊的心態，很怕她不能接受多一個人來瓜分爸爸媽媽及玩具，所以會一直跟她說：「妳以後要當姊姊了！」安啾也購買許多和手足、懷孕相關的繪本，利用故事替她做心理建設，現在Riley也會摸安啾肚子、親肚子，然後拍拍肚子笑著說「我在親弟弟，弟弟你有沒有好健康？」安啾很慶幸Riley目前表現出來是喜歡的，沒有排斥。

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朱芳君：孩子的笑融化了我，陪伴雙寶好滿足！

新聞主播朱芳君，擁有兩個寶貝兒子，二寶在採訪當日才3個多月大，她說，有了第一胎的經驗，面對才剛出生的小嫩嬰，不再驚慌失措！夫妻倆可以冷靜面對寶寶的大小反應，理性判斷，找出孩子行為背後的真正原因。

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相信很多媽媽對於手足相處，難免會有所擔憂，朱芳君分享，大兒子是個聰明貼心的孩子，弟弟出生後，竟出乎意料發現他不太會吃醋，反而會指派身邊的大人，誰要抱弟弟，還會主動親吻弟弟的額頭、輕拍他的胸口、幫忙把奶嘴塞回去，她直指：「哥哥根本是個小暖男。」

每個人都是在當了媽媽後，才學著怎麼當媽媽，朱芳君坦言，在還沒有孩子前，並沒有特別喜歡小孩，真的是生了小孩，才愛自己的孩子，她分享，有了孩子後的這兩年多的時光，是孩子的笑聲打破了她對生兒育女的害怕。她笑說：「這3個月在家，全心全意陪伴兩個孩子真的很滿足。親子間緊密的情感連結真的很特別，或許我不是個100分媽媽，但我期許自己能夠陪伴孩子度過他人生每一道關卡」。