揮別過去的叛逆浪子 小馬＆小米 走入家庭 成為彼此的神隊友！

分享 facebook 【文／劉敏涵】

浪子回頭．思考家庭的重要性

小馬因為拍攝電影《角頭》而和小米結緣，電影的場景設定在酒店，現場許多豔麗的女演員個個打扮得相當火辣。當小米走進片場，清新脫俗的形象立刻引起小馬的注意，在他心中留下深刻的印象。他笑說：「感覺像麻辣鍋裡有清粥小菜，反而特別吸引我。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

兩人因為工作漸漸變成朋友，在因緣際會下，兩人感情升溫，慢慢發展至戀人關係。小馬談過多次戀愛，但過去交往對象多屬較豔麗、愛玩型，小米對他而言是很特別的存在。接觸信仰日深並與小米交往，小馬變得更加穩重成熟，開始思考成立家庭的可能性。

3次試管失敗．夫妻從中成長

兩人進入婚姻後，盼望擁有孩子，但求子之路卻不順利，遲遲沒有好消息，小米因此決定嘗試人工生殖。夫妻找了權威醫師，連續1年半進行試管嬰兒的療程，但嘗試3次卻都失敗。回想起當時經歷的煎熬，她深有感觸：「打針倒是能承受，但當下得知沒有成功時，簡直是天崩地裂。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

最後，兩人決定放棄試管，不再強求，選擇將命運交給上天，沒想到3個月後竟然就自然懷孕了！得知好消息時，小馬甚至當場感動落淚，兩人苦苦等了許久，終於成為準爸媽。小馬覺得一切都是上天最好的安排，兩人在過程中不斷磨合、溝通，感情變得更加穩固，讓他們更能做好成為爸媽的準備。

下決心戒酒．擔任太太後盾

雖然小馬無法親身體會懷孕的艱辛，但他每天都細心照顧小米，甚至下定決心立刻戒酒。「我擔心如果喝酒而因此想睡覺或喝醉了，就沒辦法照顧到她。」即使朋友來家裡看世足賽，全部人都在喝酒，玩得不亦樂乎，小馬仍堅持滴酒不沾，就是希望讓小米多些安全感，貼心的舉動讓小米相當感動。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

互相依靠．育兒路上一起打拚

當家庭增添新成員——小希米，除了生活變成以孩子為中心，育兒挑戰也接踵而來。小馬透露，女兒時常因為鬧脾氣而大哭，讓夫妻倆感到挫折。另外，孩子剛開始較黏保母，只要小米一抱就哭，讓太太感到很挫敗。但幸虧夫妻倆是好隊友，會擔任另一方的依靠。小馬分享，照顧孩子難免會有些情緒，當遇到困難時，兩人會安慰彼此，互相加油打氣。