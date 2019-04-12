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預產期「將近」沒產兆？催生常見6原因

2019-04-12 12:44媽媽寶寶

【文／周滋靜】

預產期的意義

預產期不僅意味著「寶寶可能誕生的時間點」，產檢時，醫師可藉由預產期了解「胎兒生長狀況是否與妊娠周數相符」。懷孕滿37周時，胎兒各器官發育已足夠支持其生存於子宮腔以外的環境，而妊娠超過40周可能會有比較多問題，例如：胎盤老化影響胎兒營養吸收，或是胎兒過大不利自然生產等。此外，也有相關研究指出，相較妊娠40周，妊娠44周胎死腹中的機率高出5倍。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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預產期將近沒產兆？我要催生嗎？

雖說預產期只是一個參考值，但超過預產期未生產仍然具有一定的風險，足月後預產期將至，若母體與胎兒的狀態良好、適合自然生產，通常會等到40～41周左右。至於是否需要催生，主要仍以胎兒生長狀況與母體狀態來評估，相關說明如下：

1.胎兒過大

以亞洲女性的體型來說，若胎兒體重超過4,000公克，易增加自然產的風險，例如：肩難產。

2.胎兒太小

影響胎兒生長發育的因素有很多，若因胎盤血流供應不佳，影響胎兒營養的吸收，必須視妊娠周數與胎兒器官發育狀況，評估是否要讓寶寶先出生。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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3.胎心音與胎動不理想

胎心音與胎動是觀察胎兒健康與生命跡象的重要指標。

4.母體高血壓

懷孕後期若媽咪血壓太高，不但可能影響胎兒養分供給，也可能使母體出現嚴重併發症。

5.子宮感染

子宮感染可能會導致宮縮，若收縮強度過大可能造成破水，而增加胎兒感染風險。

6.胎盤老化

胎盤老化屬於漸進式過程，最初可能只有部分胎盤出現異狀，隨著妊娠周數增加，再擴展到整個胎盤，甚至出現胎盤鈣化。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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預產期將近或超過預產期時，應多注意產兆與胎動，如媽咪有高血壓的症狀，要特別留意血壓控制，或是有無合併頭痛、頭暈等不適。把握定期產檢，掌握胎兒與母體狀況，若必須面臨催生，孕媽咪不用過度緊張，因為不論生產方式為何，最重要的是媽媽寶寶都能平安健康。

【完整內容請見2019年04月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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媽媽寶寶

《媽媽寶寶》雜誌隸屬於儂儂國際媒體集團，是具有世界水準及國際版本的婦幼專業雜誌，授權大陸、馬來西亞出版，於台灣、大陸、馬來西亞同步發行。雜誌內容涵蓋懷孕、生產、育兒，其中不乏各類女性議題與家庭關係等實用內容，陪伴女性度過人生中最獨特的時光。

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