好黑好害羞！了解孕期乳房的各項變化

【文／高凡淳】

乳房變大．受荷爾蒙影響

許多孕媽咪提到，懷孕後乳房逐漸變大，因此開心不已，禾馨民權婦幼診所乳醫中心主任洪碩徽表示，孕期乳房變大，主要受到黃體素及動情激素的影響，導致乳房細胞增生，同時也是為產後的哺乳提早做準備。除了乳房變大，準媽媽的乳暈也會跟著變大、變黑，洪碩徽主任補充，乳暈的表面會出現小小的突起物，名為蒙哥馬利腺，這些腺體會分泌油脂，讓寶寶在吸吮時，減少與乳暈的摩擦，避免受傷，另外，也有研究顯示，蒙哥馬利腺的分泌物具有特殊味道，能讓寶寶食欲更佳，加速母奶哺餵的順暢度。

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乳房大小．升級約2～3個罩杯

至於乳房變化程度，洪碩徽主任表示，因每個人乳房腺體組織的可塑性不同，變化程度因人而異，平均來說，都會提升大約2～3個罩杯。

洪碩徽主任說明，在懷孕初期2～3個月時，能明顯感覺乳房脹大，到了懷孕中、後期，變大的速度則會趨於平穩。在乳房變化的過程中，多少伴隨著疼痛感，這樣的痛感與平常月經要來之前的胸部脹痛差不多，但因懷孕時，荷爾蒙分泌增加，因此疼痛感會更加強烈。若孕媽咪因營養好，變胖的速度較快，相對的乳房也會變大得更快，這時就可能產生妊娠紋，而乳暈及乳頭也會分泌一些油脂，容易會有搔癢感。

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乳暈顏色．淡化速度因人而定

「我的乳暈好黑喔！」、「乳暈的顏色何時才會變正常？」相信這些聲音都在孕媽咪的心裡迴盪著，不時都會擔心乳暈顏色的變化，害怕無法變回少女時的「粉嫩」。其實，除了乳暈受到孕期賀爾蒙的影響，孕婦其他部位也會有黑色素沉澱，如：脖子、外陰部等。洪碩徽主任說明，若是產後沒有哺乳需求，黑色素會退得較快，月經也會在產後約4～8週左右恢復正常；而產後有哺乳的媽媽，由於女性荷爾蒙及泌乳激素的影響，乳暈顏色會退得較慢，大約等到產後6個月，顏色就會漸漸變淡，事實上乳暈顏色的變化主要還是因人而異，但多數的媽媽能恢復至懷孕前的狀態。

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另外，若是年紀越大的孕婦，乳暈顏色及身體其他黑色素沉澱會退得比較快，主要原因在於女性荷爾蒙的減少。有些媽媽則認為補充維他命對於淡化乳暈顏色有幫助，洪碩徽主任解釋，還是與個人體質有關。

【完整內容請見2019年04月號《 媽媽寶寶雜誌 》；訂閱 媽媽寶寶雜誌電子版 】