中西醫聯手 一同提升好「孕」氣

【文／高凡淳．劉敏涵】

一般夫妻正常生活在一起，一年的懷孕率為6到7成，雖然遇過一些人很快就『中獎』，但多數人還是要努力一段時間。因此，可將努力的時間視為「備孕期」，在這階段，女性要注意維持健康的生活型態，適度調適生活壓力，避免過度疲勞。另外，不應吃油炸食品、刺激性食物，維持均衡營養，讓身體維持在良好的狀態，求子之路才會更順利。一般女性若能維持正常作息、均衡飲食，並保有規律運動的習慣，通常能順其自然懷孕。然而如果較急迫想要擁有孩子，則要積極一些和先生「做功課」。

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想讓好孕快點來，除了維持子宮的健康之外，女性體內擁有足夠的氣血，也相當重要。經血是由身體氣血所生化而成，從每個月的月經量，就能觀察氣血是否足夠，一般而言，一次月經至少排出約80c.c.（以一瓶100毫升養樂多相比，一次周期約2／3瓶的量）的經血量，天數維持3～7天。而子宮內膜亦是受孕的關鍵，太薄、太厚都會影響受精卵著床的成功率。

從受孕開始，血液中的hCG指數上升，會出現噁心、嘔吐症狀；因動情素含量增加，子宮頸分泌物也會明顯增多；另外，也因懷孕期間的抵抗力會略微降低，若有伴隨搔癢感，就有可能是念珠菌感染，需就醫處理。若早期發生陰道出血，孕婦需自行觀察是否伴隨活動性出血或是下腹收縮疼痛，以利醫師判斷為著床不穩，抑或是有流產跡象。

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對於孕期三階段該怎麼吃，在熱量方面，由於胎兒前三個月尚未開始吸收媽媽的營養，因此維持原本飲食內容即可；到了第二孕期，增加約1碗的全穀類食物及奶類，並補充鈣質及蛋白質；第三孕期開始，由於孕婦腸胃受到日益變大的子宮壓迫，便祕問題可能變得嚴重，建議每日食用的蔬菜量可再增加，蛋豆魚肉類也應多增加約2份左右。

由於現今飲食精緻且營養，體質熱性的媽媽佔大多數，這類型的孕婦，常見症狀為長痘痘、便祕、妊娠癢疹、毛囊炎等，這類型的孕婦時常感覺到熱，就會直接吃冰淇淋或冰塊以降低身體溫度，羅珮琳院長提醒，這時所感到的熱只是虛火，並不是身體真正的熱，建議多喝點像是綠豆湯、蓮子湯、白木耳消暑。

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體質偏寒的孕婦，懷孕期間時常手腳冰冷、水腫、水狀分泌物較多，在飲食上，可適量食用生薑、老薑、洋蔥、韭菜等辛溫的食材，溫暖身子，但像是辣椒等辛辣食物，從中醫的觀點來說，刺激性太強，就不建議食用。

【完整內容請見2019年04月號《 媽媽寶寶雜誌 》；訂閱 媽媽寶寶雜誌電子版 】