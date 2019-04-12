了解產後憂鬱 用4方法陪伴媽媽

【文／劉敏涵】

定期評估．早期發現治療

衛福部雙和醫院精神科主治醫師林佳霈指出，懷孕前後，女性荷爾蒙會產生大幅變化，容易讓媽媽的情緒產生較大波動，再加上要適應擔任照顧者的角色，累積照顧新生兒的疲勞、背負經濟壓力等，都容易讓媽媽感到鬱鬱寡歡。

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有些媽媽在產後第一週會感到情緒低落，但不會影響到日常生活，仍能夠照顧寶寶，遇到開心的事情也會產生正面情緒，產後2週後情況就會漸漸復原。然而，如果情緒低落如果持續，甚至維持幾個月，則需要小心留意，及早尋求治療。

產後憂鬱最常見於生第一胎，但憂鬱症復發機率高達20～30%。林佳霈醫師建議，媽媽應在產後每周填寫一次產後憂鬱評估量表，持續追蹤自己的心理狀態。由於媽媽剛生完孩子，容易將所有重心放在寶寶上，忽視自己的情緒變化；或起初填寫量表沒有異狀，但幾週後才出現憂鬱的跡象，因此丈夫可協助留意媽媽的心理狀況，適時提醒媽媽做產後憂鬱評估。

愛丁堡產後憂鬱量表：

http://sui.tpshb.gov.tw/App_prog/WRISK_003.aspx

如何幫助產後憂鬱媽媽？

1.同理對方

當媽媽鼓起勇氣分享煩惱，其家人或朋友，應試著站在患者的角度思考。幫媽媽講出說不出口的感覺，就是最基本的同理技巧，很多時候藉由同理媽媽的感受，就能讓對方感到滿滿的支持。

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2.擔任傾聽者而非指導者

當他人分享自己的煩惱，我們有時會不小心落入「指導者」的角色，跟對方說明解決問題的方法，或只說一些加油打氣的話語，例如：「想開點」、「放輕鬆」、「振作點」，但這些話語無助於安慰產婦，反而容易間接形成「指責」，加重壓力。產後憂鬱的媽媽不缺乏指導，而最需要傾聽與陪伴，只要聆聽對方抒發情緒，陪伴在身旁，就能給予良好的心靈慰藉。

3.不要只關注寶寶

當媽媽經歷完辛苦的生產歷程，親朋好友來拜訪，焦點卻全在新生兒身上，自然會感受不佳。因此，家人、朋友可多主動給予一些關心，肯定其付出，多給予媽媽精神上的支持。

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4.陪伴媽媽就醫

社會對於產後憂鬱仍抱持許多偏見、誤解，難免會使媽媽對於就醫治療感到彆扭，家人、朋友應主動陪同就醫，除了能幫忙注意醫師所叮嚀的事項，也能給予媽媽安全感，陪伴度過產後憂鬱的難關。社會上也有很多心理資源及實質資助可以運用，媽媽必要時可以詢問當地衛生局或社會局以獲得協助。

【完整內容請見2019年04月號《 媽媽寶寶雜誌 》；訂閱 媽媽寶寶雜誌電子版 】