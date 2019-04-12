侯佩岑勇敢走入婚姻 感恩有孩子的每一天！

【文‧整理／彭曉薇】

婚姻是場最冒險也最值得的事情

2011年與男友黃伯俊情定終身，步入婚姻殿堂，當初毅然決然地，和老公決定攜手一輩子，侯佩岑雖然擔心緊張，但她選擇勇敢去愛，「人生的角色沒有一個是準備好才去做的，怎麼可能準備好當人家太太所以結婚呢？一定是結了婚、成了太太，才開始發覺、慢慢學習原來是這麼一回事，永遠不可能先準備好的！」侯佩岑如此說道。

孩子改變我的全世界

「孩子改變了我的全世界。」侯佩岑說，生下大兒子Ian與小兒子Ethan後，沒想到幸福可以這麼簡單，陪伴Ethan看繪本及陪Ian玩積木，只要看著他們可愛的笑容就心滿意足，更感受到自己被孩子需要的感覺，即使沒辦法好好休息也無妨，侯佩岑笑著說：「以前睡覺很重要，但自從有了兩個小孩後，我們就再也沒睡飽。」成為一個媽媽後，才懂得什麼叫做「無條件付出」。

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天然的最好．嚴格把關孩子營養健康

「哥哥4歲了，到現在仍然儘量吃原味的東西，少鹽少油、少調味料，蔬菜用蒸的，給孩子最天然的的東西，因為長大後，什麼都複雜了。」由於侯佩岑嚮往丹麥的有機生活態度，吃有機自然食物、用有機生活品、過自然有機的活動節奏，一切都是最自然純粹的模樣，所以相對也嚴格把關孩子的飲食健康，從副食品到奶粉都細細研究，只想要讓他們吃到的都是好的產品，不需要過多的調味，還原食材最新鮮原始的樣貌。孩子也在生活中被侯佩岑潛移默化，lan甚至會主動說：「我不愛吃巧克力！」知道咖啡因或過多化學成分，對於孩子都是弊多於利。

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順應天性．有機教養哲學

侯佩岑參與親子實境節目《帶我去遠方》，擔任園長的她，一下怕孩子受傷、一下又怕孩子沒吃飽，焦慮到連孩子們都感受的到，反而安慰她不要緊張，他們可以做到的，侯佩岑從孩子們中學習到不需要凡事都兢兢業業，以免限制孩子們探索世界的欲望。

孩子是顆「種子」，每個孩子都有自己的特質及天賦，各自會長成不同的種類、不同樣貌的「植物」，身為家長要用「有機」方式，耐心陪伴孩子長大：就像有機農場需要靜靜等待3年成熟期，孩子也需要時間等候成長；必須觀察最適合孩子的「培育方式」，在最適當的時機給予「天然養分」幫助他們，不要用「化學農藥」、「基因改造」的過度干預成長，這也是侯佩岑在育兒過程中，歸納出的「有機教養哲學」。侯佩岑這才發現，原來育兒就好像放風箏一樣，不能只是拉緊不放，而是要適度的收放，這樣不僅孩子可以盡情發展潛力，家長也才能放鬆，有更多的能量去愛孩子。

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找到自己‧散發正能量

「除了愛孩子，媽媽們千萬不要忘記愛自己！快樂自信的媽媽，才能讓孩子幸福健全的成長！」侯佩岑成為媽媽後，幾乎把所有的心力放在孩子身上，由自己親力親為帶孩子，希望陪孩子成長，但擔起照顧孩子的責任之餘，卻容易忽略掉自己的需求，甚至可能遷怒孩子，長久以來，如果把所有重心都放孩子身上，反倒加重雙方壓力。所以等孩子漸漸長大，她就決定重返工作軌道，才不會24小時都必須要緊盯著孩子不放，也讓孩子了解媽媽不可能無時無刻都能陪在身邊，給彼此喘息的空間，讓親子關係更加協調。

【完整內容請見2019年04月號《 媽媽寶寶雜誌 》；訂閱 媽媽寶寶雜誌電子版 】