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說好的自然產 那ㄟ變成「吃全餐」？

2019-03-12 15:03媽媽寶寶

【文╱李藹芬】

明明是自然產，最後卻以剖腹產生下寶寶，這大概是預計自然產的產婦最擔心的事，只是擔心歸擔心，真的要「吃全餐」也是不得不的決定！不過，事先了解事情可能出現轉折的原因，有助當下與醫護的溝通，也讓生產心情不致太Blue！

所謂生產的「全餐」，是指產婦先是歷經了自然產產痛的煎熬（前痛），卻仍要挨上一刀剖腹，才能順利生下孩子，術後待麻醉藥退去，同時要忍受傷口的疼（後痛）與子宮收縮的痛。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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兩大面向導致吃全餐

國軍高雄總醫院左營分院婦產科主任巫常誠指出，導致產婦吃全餐可從兩大面向來說：一是產程遲滯；二是胎兒有狀況。

1.產程遲滯

雖然臨床上對於「產程遲滯」有所規定：子宮頸擴張3cm以上已進入活動期的產婦，待產過程中有規律的子宮收縮，但子宮頸擴張的速度緩慢（初產婦<1.2cm/hr；經產婦<1.5cm/hr），甚至停止（超過2小時沒有再擴張）；即使子宮頸已全開，但超過2小時，胎頭仍無下降之跡象。他說，「符合此標準的產婦，可採剖腹產方式生產，但這未必是絕對的處置方式，而是讓產婦多一個選項可以選擇」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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巫常誠醫師強調，「整體狀況仍須醫師現場評估，並非只是從規定判斷產婦是否產程遲滯」。而面臨產程遲滯時，是否最後一定以剖腹產解決，「以現在的醫療環境來看，需要與產婦及家屬溝通，溝通的前提是胎兒安全無虞，然後看產婦與先生的意見」，甚至也要考量長輩的意見。

根據巫常誠醫師觀察，「產婦是否堅持開刀，往往看當下痛不痛而決定」，整體而言，「除非已在子宮頸口看到胎頭，會要產婦自然生，否則面對產程遲滯，是開刀或自然產，產科醫師多抱持中立態度」。

2.胎兒有狀況

相較在產程遲滯的狀況下，接生醫師尊重產婦與家屬的意願，所做的處置較有彈性；一旦是胎兒有狀況，就沒有太大的討論空間，而是需要醫師的當機立斷。

巫常誠醫師表示，胎兒有狀況可從觀察胎心音監測與胎動而知。以胎心音而言，「正常的胎心音每分鐘120至160下，胎心音減速有些是正常，有些則是異常，像在第一產程後期出現的早期減速（當子宮收縮時，胎頭受壓引起胎心率曲線下降），就不需要特別處理，然而，當胎心音減速達到一定程度，就要提高警覺了，如：每分鐘低於100下，規則或不規則出現；或是5分鐘之內出現減速2、3次」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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出現胎心音減速時，醫師多會採保守做法，即先行預告「若是胎心音一直掉，就要選擇開刀了」，讓產婦與家屬做好隨時可能需要剖腹產的心理準備，避免寶寶出生後萬一有問題，才來埋怨醫師為何不早點開刀。

產婦待產時，以胎兒監視器監測胎心音變化，所提供的數據有其客觀性，靠孕媽咪感覺胎動的變化則相對主觀，他強調，「但是只要足月的孕媽咪，主動表達感覺胎動怪怪的，醫護團隊就會注意，不敢輕忽」。以其處理方式為例，會先做胎心音監測，觀察胎心音與子宮收縮的變化，並對照超音波。

巫常誠醫師提醒，「孕媽咪若覺得胎動怪怪的，跟平日的習慣不同，就趕快去一趟醫院確認狀況，不要擔心是否白跑，確認胎兒健康最重要」！

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【完整內容請見2019年03月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

《媽媽寶寶》雜誌隸屬於儂儂國際媒體集團，是具有世界水準及國際版本的婦幼專業雜誌，授權大陸、馬來西亞出版，於台灣、大陸、馬來西亞同步發行。雜誌內容涵蓋懷孕、生產、育兒，其中不乏各類女性議題與家庭關係等實用內容，陪伴女性度過人生中最獨特的時光。

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