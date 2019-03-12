網紅醫師心裡話 10分鐘看見白袍底下的鐵漢柔情

【文／李藹芬‧彭曉薇‧洪郁鈞】

當了爸爸後，才開始知道為人父母是什麼心情、真的面對孩子後，才知道教科書的理論還少了實務面的掙扎。3位天天花大量時間與幼童面對面的暖心兒科醫師、職能治療師，專業之外，下班後仍不忘抽空在網站上為新手爸媽加油打氣，在深夜中撫慰無數睡不著覺的憂心父母。

「白袍旅人」楊為傑醫師．以專業協助父母不在資訊海中迷失

當了6、7年的兒科醫師，才升格為父親的楊為傑醫師，自嘲這是「從理性到不理性」的歷程，即使憑藉醫師的專業知道疾病是怎麼一回事，但身為父親，看到孩子生病就是無法不緊張，因為這就是為人父母的心情，無論自己是多麼專業的兒科醫師，也無法將父親的成分抽離！

以「白袍旅人」經營部落格的大安婦幼醫院兒科主治醫師楊為傑說，未為人父前，只「知道」病兒的父母很緊張；但為人父後，方能「理解」那份緊張正是來自父母育兒的不捨心情。回憶女兒得腸病毒時，因為懂得腸病毒是怎樣的病，更加擔心出現抽搐症狀演變為重症，他徹夜未眠守候照顧！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

陪孩子成長與玩遊戲的好朋友．兒童職能治療師陳宜男

他不是醫師，但他是兒童職能治療師；他沒有孩子，但他比任何人都更愛孩子，而他是誰？他是陳宜男。從事兒童職能治療師已經15年，未來也將憑著熱情，繼續努力下去，並且希望透過Facebook粉絲團提供育兒資訊，包含育兒文章、遊戲分享、教具介紹及線上諮詢等，希望對父母有所幫助。

陳宜男職能治療師每天至少會協助10個個案進行復健，15年下來累積個案至少超過5,000人，雖然密集接觸，但孩子對他來說依舊是「充滿謎樣的生物」，因每個孩子天性不同，與不同治療師都會擦出不同火花，在孩子0～6歲的發展黃金期，每天、每周、每個月所呈現的樣貌及個性特徵都不盡相同，藉著探索他們的心情與想法，來設計出不同的遊戲，面對50個個案，必須設計出50種不同的玩法。透過這樣的腦力激盪，不僅幫助他成長，而且看到孩子玩得開心的模樣，也讓他更有成就感，孩子就是他最好的靈感來源。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

黑眼圈奶爸．兒科醫師徐嘉賢

在社群媒體上擁有13萬粉絲的醫師奶爸徐嘉賢，因著一份愛孩子的心，將翻遍所有育兒照護文獻後的心得與筆記記錄於部落格中，卻也同時發現自己在育兒中所遇到的問題與大多數爸媽心中所疑慮的問題類似，自此開啟了黑眼圈奶爸部落格的育兒經分享，期望透過淺顯易懂的文字，讓焦慮的爸媽有所依循。徐嘉賢醫師坦承，即便每日與無數孩子於診間相遇，但在升格爸爸後，他才能真實體會診間無數家長焦慮的心情從何而來。

開始親力親為照顧自己的孩子後，徐嘉賢醫師開始明白當孩子生病，家長遇到的並非是單純的疾病問題，以腸病毒來說，不只要認識病程、擔心孩子什麼時候好，還要處理家中大小物品的消毒問題，且看著孩子持續不舒服，揪心的感受也無法忽略。因此當他回到診間，面對家長的不安，徐嘉賢醫師開始能以「照顧」的角度與家長溝通、同理家長的感受並給予提醒，而非只是針對疾病交付醫囑。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

分享 facebook