準媽媽總是擔心胎兒營養不夠？小心孕期體重上升太快！

【文／高凡淳】

懷孕期間，同時要補充自己與胎兒的營養，體重必然會增加，但提醒孕媽咪，若是體重增加太快或太多，易引發妊娠糖尿病、子癇前症等疾病，建議多吃蔬果、適度運動，以防體重破表。

孕前過瘦或過胖 體重控制各有方法

準媽媽總是擔心孕期體重會超標，但若是孕前體重就已過胖或過瘦，懷孕期間的體重又該如何有效控制？

臺北醫學大學附設醫院全方位體重管理中心營養師李佩芬提到，對於孕前體重過胖的孕婦，第一步要先拋開「一人吃兩人補」的迷思，並與醫師、營養師討論，為自己訂定每階段的體重目標，吃正餐時，多挑選富含營養素、熱量不高的食物。

孕前被檢測出過瘦的孕婦，平常除了正常規律的三餐之外，可適度食用健康的點心，像是：豆漿、水果、堅果、地瓜等，能增加熱量、補充營養卻又不會增加身體負擔。另外，研究指出夜間人們容易傾向攝取油炸、精緻澱粉等高熱量食物，熬夜也容易降低身體對胰島素敏感性，增加血中游離脂肪酸，建議孕婦不要熬夜，否則長期下來身體容易合成脂肪，體重更不易控制。

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孕期增重快 危險疾病找上身

◆妊娠糖尿病：孕期體重增加太快，罹患妊娠糖尿病的風險就比一般孕婦高。研究發現，若是懷孕24～28週，每週增加0.4～0.9公斤以上，罹患妊娠糖尿病機率約為一般孕婦的17倍。另外，孕前BMI超過標準值的女性，懷孕時罹患妊娠糖尿病的機率也會提高；有過病史的婦女，容易增加產後變成第二型糖尿病的機率。

◆生產風險高：孕婦體重增加快，易導致胎兒體重過重，加上若又患有妊娠糖尿病，孕婦血糖會更不穩定，造成巨嬰、增加難產風險。

◆子癇前症：子癇前症表現症狀為高血壓、水腫、尿蛋白等，李佩芬營養師提到，雖然台灣孕婦罹患子癇前症的機率不高，約1.4％，但過重或體重增加太多都容易提升此機率。根據統計，孕前BMI＞24的孕婦，此症狀的發生機率約是一般體重正常者的2.4倍。

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有效管理 多吃蔬果並適度運動

近年來，「養胎不養肉」的觀念流行，孕媽咪都不希望胖太多，李佩芬營養師提醒，別為了追求體重計上的數字，就刻意節食或是採用極端的飲食控制方法，例如：完全不吃碳水化合物、或是每天攝取少於800大卡的極低熱量飲食等，都可能影響胎兒發育。

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真正有效管理體重的方法，在於多攝取各種天然「原食物」，尤其是蔬果含有較多的抗氧化物質、維生素及礦物質，對胎兒、孕婦的健康皆有幫助。此外，不管是體重過重或過輕的準媽媽，不可或缺的是適度運動。根據研究指出，有著運動習慣的孕婦，生產過程花費時間較短、分娩時出血量也會比較少，還能避免孕期體重過度增加。因此建議孕媽咪可維持一天至少做15～40分鐘的緩和運動，像是：快走、騎腳踏車、游泳等，若有高血壓、需安胎等特殊狀況的孕婦，則可與醫師討論其他合適的運動方式。

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