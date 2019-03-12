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結合傳統觀念與現代醫學 坐出月子新高度

2019-03-12 14:13媽媽寶寶

【文╱李藹芬．彭曉薇】

因為重視坐月子，更要好好坐月子！在專業取勝的年代，到產後護理之家坐月子，顯然已是大多數產婦心中的終極選擇，畢竟產後護理之家匯聚了多種師級的專業人力，將傳統觀念與現代醫學完美融合，不僅為坐月子打造出了新高度，也讓產婦的身心靈得到最佳調養，更幫助夫妻攜手同心踏上育兒之路！

專業取勝．產後護理之家是選擇主流

以往，坐月子多由婆婆媽媽打理一切；如今，愈來愈多人願意花錢入住產後護理之家，少則10天，多則住好住滿。雖然有些男性不解，「為何一定要花錢到月子中心坐月子」。慈心產後護理之家執行長蔡莉娟與育禾麗晶產後護理之家總監范瑈芸都表示，現代人多意識到專業的重要性，坐月子也不例外！相信專業，自然捨棄傳統婆媽坐月子的方式。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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蔡莉娟執行長指出，「從懷孕生產到產後調理，對女性來說，宛如人生的重大轉折，面對因生產用力造成體力及能量的消耗，在產後失血及荷爾蒙的急速變化下，不僅身體的負荷增加，還需要承受迎接新生兒加入而造成產婦身心靈的沉重壓力，因此，新手父母以安全、生理需求，且不希望打擾家人的社會性動機驅使下，期望能在專業人員協助下學習自我照顧，得到完善育嬰技巧，達到自我完成及自尊的動機，讓現代父母喜歡選擇入住產後護理之家」。

麗晶產後護理之家位於竹北，范瑈芸總監更能感受到年輕夫妻對於產後護理之家的需要，「這些在園區工作的年輕夫妻，多來自外縣市，雖然了解坐月子的重要性，卻又沒辦法能得到居住外縣市家人的支援，最方便的選擇就是在產後護理之家坐月子，接受專業的協助，將讓這些新手父母有充分的安全感，面對全新的生活」。

融合古今．打造月子新風貌

為了讓產婦能夠好好調養身體，傳統坐月子在做法上有諸多禁忌，雖有其時代意義，如今卻又與現代觀念有所差距，不過，專業照護機構用心將傳統觀念與現代醫學融合，為坐月子打造出新風貌！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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蔡莉娟執行長指出，大部分的產婦會希望坐月子的期間，能儘量依循習俗的規範與長輩叮嚀的注意事項行事，可是難免有些傳統做法與現代觀念有所出入，「在這兩種不同的觀念訴求上達到平衡，就是產後護理之家提供的服務之一」。

傳統坐月子的食補重視潛在體質的改變，藉由食物來補強身體因生產而耗費的體力及精神。但為人詬病的是，一是肉多菜少，重複性高，往往月子期滿，身上又多了好些肉；二是為了調養補身，總在膳食中加入中藥，但年輕人多無法接受濃濃的中藥味，不然就是對黑漆漆的補品沒有興趣。

兩位受訪者都表示，現在提供產婦的月子餐會由營養師設計菜單，注重飲食均衡，並避免產婦不宜的禁忌食材。至於要調理身體的中藥材則採用茶飲或湯品的方式供應，產婦對補身飲品的接受度很高，此舉可避免因為膳食有藥味而拒吃，影響其他營養素的攝取。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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產後護理之家就像銜接醫院與家庭的橋樑，若能在這段過渡時期善用資源，除了妥善休息，也需要逐步調適心情，讓自己做好承擔母職的心理準備，並練就育兒的技巧，回到家後，將不致為了照顧小生命而手忙腳亂。即使產婦入住產後護理之家的時間有長有短，但該要在意的地方就是要堅持，才能確保自身權益，也才能讓自己的月子做得又好又有價值！

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【完整內容請見2019年03月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

《媽媽寶寶》雜誌隸屬於儂儂國際媒體集團，是具有世界水準及國際版本的婦幼專業雜誌，授權大陸、馬來西亞出版，於台灣、大陸、馬來西亞同步發行。雜誌內容涵蓋懷孕、生產、育兒，其中不乏各類女性議題與家庭關係等實用內容，陪伴女性度過人生中最獨特的時光。

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