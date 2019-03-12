走入婚姻與求子階段的女王 「成為母親讓我更勇敢」！

【文／洪郁鈞】

對於勇敢，妳的定義是什麼呢？知名人氣作家女王分享，「年輕時的勇敢比較逞強，但其實逞強不是勇敢，只是在催眠自己，硬逼自己去做，後來才發覺勇敢是一種生活的磨練，讓妳變得更加堅強，我覺得再怎麼勇敢，每個人都有脆弱的一面，人要學會接受自己脆弱的一面，才有辦法讓自己更堅強。」進入婚姻與求子的階段，讓她對勇敢的定義更加明確。

看出婚姻的現實面

結婚至今已4年多，女王踏入婚姻才知道，原來要幸福是件不容易的事，因為婚前比較會看到婚姻美好的部分，婚後才猛然發現，原來婚姻有許多現實面，看著很多離婚的朋友，才慶幸於自己的幸福。她認為，要成就幸福的婚姻，夫妻必須要為對方著想，因為婚前單身是為自己而活，結婚後無法在吵架後說走就走，所以既然要結婚，就要跟對方有長長久久的打算。

女王笑著說：「我自己改變最大就是脾氣更好，婚後覺得婚姻像修行，一開始有磨合期，但近兩年幾乎沒有吵架，另一半的脾氣也變得很好，因為當自己不亂發脾氣，對方也就不會對自己兇，兩人間就會有正向影響。」女王建議，身處於婚姻中，有時候就是要各退一步，不要爭輸贏，若贏了對方，但感情變差，反倒得不償失。

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訓練老公成為好隊友

很多女性有小孩後，老公就變成豬隊友，女王告誡所有女性，千萬不能寵壞另一半，在尚未有孩子前，就應讓對方有分擔家事的能力，即便做不好也要讓他做，因為願意做家事，未來才會願意帶小孩。女王更說訓練好隊友要有智慧，男人的人生關鍵字是「自尊」，對老公要以鼓勵取代責罵，讓他心甘情願地去做，所以說話的藝術很重要，女人也必須要懂得尋求幫忙，千萬不要將任何事情都攬在自己身上，因為委屈不能求全，如果你不快樂，最後全家都不會幸福。

抱持樂觀‧面對上天給的考驗

女王夫妻倆都很喜歡小孩，但工作都很忙，加上公婆也沒有給予任何壓力，所以就抱持隨遇而安的心情面對，反倒是常常被陌生人逼問「為何不生小孩」？還好她生性樂觀，不會被這種問題打倒，但對於求子心切或求子失敗不敢說出口的人，如果一直被問這個問題，其實是很傷人的，她希望大家體諒「你永遠不知道別人經歷了什麼事情，所以請勿逼問」。

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後來覺得遲遲4年未懷孕實在太久，決定去「茂盛醫院」檢查，做了3次的試管嬰兒療程。對女王來說，當決定做試管嬰兒，等於必須要克服人生中最難克服的事情，她到國中時打針還會哭，因此當每天早晚都要對準自己肚皮打針，至少打了上百支針，打針打到肚皮瘀青，讓她誠心佩服每個經歷過試管療程的媽媽們。

她更覺得這是上天給她的考驗，讓她去面對人生最害怕的事情，但努力了許久，面對試管失敗的時候，當下真的很羨慕容易懷孕的朋友們，但正面思考的女王，總會轉念想著「老天爺給了考驗，讓我更加前進，學習不去抱怨自己為何就是不容易生小孩，不是每件事情都這麼容易，更要學習面對事情有阻礙、不順時，應樂觀完成，不要讓自己變得悲情。」

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小豬寶‧貪吃的小男孩

懷孕後，身體沒有任何不適的女王，讓她時常忘記自己是孕婦，感謝小孩來報恩，讓她完全沒有任何害喜或不舒服，身心靈都感受到愉快，她更開心能夠看著一個生命的成長，從小黑點、長出身形到有心跳，都讓她對生命的到來十分感動。預產期是5月的女王，即將面臨育兒挑戰，她覺得為母則強，人生沒有什麼克服不了的事情，只要積極去面對，終究會收穫甜美的果實。

女王更將腹中胎兒取名「小豬寶」，希望在豬年到來的寶貝，可以開心誕生，她也分享，小豬寶踢她的時候，就表示小豬寶肚子餓要吃東西，所以就會趕快起床準備早餐吃，等到一吃飽，他就安定下來，女王笑著說：「我都無法晚睡，怕會肚子餓，真是非常貪吃的小男孩！」

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