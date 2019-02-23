小孩很愛玩生殖器和摸我的胸部 該怎麼辦？

【文／劉敏涵】

Q1：我希望和孩子健康談性，但覺得好尷尬……

臺灣師範大學師資培育學院助理教授高松景說道，「首先，家長要釐清自己對於性的態度。」很多大人容易將性教育跟「性侵害防治」劃上等號，以害怕、焦慮的心情教導孩子，或者認為是純粹教導生理知識。他強調，性教育即是愛的教育，「性」和情感教育是相輔相成的，若家長理解正確的性教育內涵、意義，更能以輕鬆自在的心情和孩子談性。

Q2：孩子不小心撞見父母親熱時，該怎麼辦？

當孩子不小心看見父母在親熱，可能會感到好奇、或受到驚嚇，以為爸爸在欺負媽媽。當夫妻行房被孩子撞見，許多人因為當下感到尷尬、不知所措，不知道該如何向孩子解釋，便以各種理由搪塞，例如：做瑜珈、摔角、玩遊戲等等。但高松景指出，不應迴避孩子的疑惑，要用健康的心態應對，告訴孩子事實：「爸爸媽媽很相愛，在做親密的行為。」在孩子3歲以前，不需要談到性交的細節、跟孩子做過度的解釋，重點是安撫孩子的情緒，不讓孩子在心裡留下陰影，產生錯誤的聯想。

若孩子已經年紀比較大，仍然感到好奇，會進一步追問，家長可以尋找合適的繪本，讓他了解性行為是愛的表現，也能藉機介紹生命的誕生。但他提醒，雖然夫妻之間的性行為是一種愛的展現，但夫妻在做愛時仍不宜讓孩子看見，因為性是隱私的事情。

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Q3：小孩很愛玩生殖器，和摸我的胸部，該怎麼辦？

孩子在3～6歲會進入「性器期」，在這個階段，會有很多孩子撫摸自己的性器官，也會想要偷看、或摸別人的身體，但孩子其實並沒有抱持情色的想法，而是感到好奇，想進行探索。家長不應強行禁止孩子摸性器官，否則會讓孩子感到愧疚、產生自卑感。但是要讓孩子有隱私的概念，並且學習尊重、不隨便碰觸他人。高松景說道，孩子聽不懂何謂「隱私」，因此要用孩子聽得懂的語言向孩子解釋，例如說：「這是你的『祕密』，所以不能隨便給別人看，若不希望別人看到你的祕密，也不應該看別人的。」

Q4：哪些時候適合和孩子談性？

性教育和生活息息相關，家長不必很嚴肅的替孩子「上課」，而是抱持自然的心情教導孩子，藉由一些生活情境，自然和孩子提起性。例如：替孩子洗澡時，順道介紹孩子的身體部位；或者當孩子認知到自己與他人的差異，介紹男女生的不同。

學習最大的動力源自於「好奇心」，孩子一出生即會對世界感到好奇，許多事物對於孩子而言都是新奇、新鮮的，因此當孩子開始發問，也是展開性教育的契機。

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