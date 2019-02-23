孕期乳房變化正常嗎？哪些是病變徵兆？

【文／周滋靜】

孕期乳房常見變化與原因

女性在懷孕時期對身體變化會特別敏感，有些日常不曾留意的細節，孕期察覺難免會覺得緊張，王文科主任指出以下8種孕期乳房常見的變化與原因，說明如下：

1.乳房變大

懷孕時乳房變大是很常見的改變，但罩杯升級多寡因人而異，多數孕婦在懷孕初期約增加1／2個罩杯，到了懷孕中後期變大兩個罩杯，甚至更大也有可能。

2.乳房脹痛

通常懷孕6～8周就會漸漸感受到乳房脹痛，疼痛感類似月經來潮前的不適，因乳腺持續增生，整個孕期都可能不時感到脹痛。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

3.血管明顯

通常肌膚較白皙的女性，很容易看見一條條青綠色的血管，王文科主任表示，懷孕時發現乳房皮膚上的血管變得明顯，主要是血液循環增加，加上乳房脹大所致。

4.乳暈、乳頭顏色變深

黑色素沉澱讓許多孕媽咪聞之色變，懷孕時因荷爾蒙影響，黑色素細胞會變得更活躍，尤其是腋下、脖子、胯下、乳暈、乳頭等處黑色素細胞較多，就會明顯出現膚色暗沉、變黑。

5.乳暈皮脂腺增加

乳暈上的「小疙瘩」為皮脂腺體，有些媽咪在懷孕時會發現乳暈上的小疙瘩變多，王文科主任指出，孕期乳暈上的皮脂增加，能幫助滋潤皮膚，不需過於擔憂。

6.乳頭分泌物

懷孕中期時，母體就會開始分泌初乳，此階段孕媽咪會發現乳頭上出現白色或偏黃的微量分泌物，甚至出現細微血絲，王文科主任提醒，孕期尚無哺乳需求，儘量別刺激乳頭或乳暈，若分泌物顏色出現改變或持續有血樣分泌物，建議應至乳房外科評估是否有其他病變的可能。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

乳房病變徵兆

王文科主任表示，若是孕前就存在的良性腫塊，像是罹患乳房纖維腺瘤的女性，在孕期有3％的機率會面臨纖維腺瘤受雌激素刺激而變大，一般增大幅度可至20％左右，甚至約有2％的纖維腺瘤在孕期或哺乳期可能於短期內快速變大，超過5公分，所以若腫塊增大幅度超過20％，建議接受進一步的切片診斷。

他提醒，孕期荷爾蒙改變，乳房有可能因為乳腺組織增生，而出現暫時性的硬塊，如果硬塊持續兩周，甚至有變大的跡象，最好至乳房外科檢查。此外，當乳頭持續有血樣分泌、分泌物顏色改變、乳房皮膚凹陷凸起、乳頭變形或出現乳房不對稱等情況，可能是乳房病變的徵兆，應立即安排相關檢查。

【完整內容請見2019年02月號《 媽媽寶寶雜誌 》；訂閱 媽媽寶寶雜誌電子版 】