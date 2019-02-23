只要餵奶 不要塞奶！讓哺乳不再是產後夢魘！

【文╱李藹芬】

塞奶常見5原因

王麗玲泌乳顧問指出，的確有些人的體質很容易塞奶，但除了體質因素外，她提出常見塞奶原因如下：

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1.寶寶吃錯位置未能有效移除奶水

若寶寶含乳方式不正確，就只能吸出乳房內少部分的奶水，讓其他的奶水淤積在乳腺管內。

2.奶餵得不夠多

餵奶的時間及次數不夠，沒能讓奶水移出。尤其是在還未供需平衡時，寶寶不吃奶，媽媽又未將奶水移出，很容易就塞奶。

3.穿著衣物太緊或躺著壓到乳房

若媽媽穿著太緊的衣物或胸罩，或躺著壓到乳房，這都會阻塞一部分輸乳管，而影響乳汁的流出。她補充，「媽媽在餵奶時，若以指頭壓住部分的乳房，也會阻塞奶流」。

4.乳房大

由於乳房大且又垂著的關係，會讓乳房下方的引流較差，未能移出的奶水將成為塞奶的元凶。

5.乳管阻塞或乳腺炎導致塞奶

不論是輸乳管阻塞或乳腺炎，都會阻礙奶水無法順利流出，塞奶與乳腺炎互為因果，可能是因塞奶而導致乳腺炎，也可能是乳腺炎造成塞奶。

塞奶可先自救

雖然塞奶可能引起大問題，王麗玲泌乳顧問建議，可先以下方法進行自救：

1.讓「最佳吸乳達人」寶寶不限時間及次數的有效吸吮，可望改善塞奶的情況。

2.先擠出一些奶水，讓寶寶好含住乳暈

3.若無法直接餵奶（或嬰兒吸吮不佳），就應該將奶水擠出。

4.餵完奶或擠完奶後，若仍感到脹奶不適，可冷敷或用冷藏的高麗菜葉敷乳房。

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需要就醫的狀況

塞奶往往令人感到疼痛不已，如果自救可解決問題，再好不過，但王麗玲泌乳顧問提醒，若出現以下狀況，請儘快就醫：

．奶水被排出後24小時內，狀況仍未明顯改善。

．乳頭破皮皸裂、乳房局部疼痛、皮膚發紅。

．有疲憊感，並出現體溫超過38℃的症狀。

王麗玲泌乳顧問表示，若不及時處理塞奶狀況，淤積的乳汁將容易變成細菌的溫床，進展為乳腺炎，嚴重時，可能形成乳房膿瘍，必要時，需要外科手術處理膿瘍部分。

預防塞奶的方法

只要是以母乳哺育的媽媽，人人都有機會在任一時間點碰上塞奶的問題，撇開有些人的體質就是容易塞奶外，還是可依發生原因找出預防方法，王麗玲泌乳顧問說明如下：

．產後儘快哺餵

．頻繁地哺餵

．有脹奶就要移出奶水

．不時讓寶寶變換姿勢吸奶

．留意容易造成乳管阻塞的食物

【完整內容請見2019年02月號《 媽媽寶寶雜誌 》；訂閱 媽媽寶寶雜誌電子版 】