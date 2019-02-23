副食品階段 關乎寶寶身心發展

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook 【文／洪郁鈞】

寶寶學吃飯．從模仿開始

寶寶剛出生時，如同一張白紙，甚至對於自己具有軀幹與四肢都尚未有認知，隨著月齡增加，對軀幹與四肢的存在逐漸有感覺，即會開始練習並學習運用身體與四肢的肌肉，以完成各部位動作的發展。對於吃飯這件事也是，部立雙和醫院復健醫學部職能治療師曾雅鈴表示，寶寶對於「吃飯」的認知，也是透過學習而來，從寶寶隨著大人同桌吃飯或是經常看到大人吃東西，寶寶會逐漸開始建立關於「吃飯」的認知，例如：食物放進嘴巴，嘴巴會動、大家坐在一起吃飯很開心等，同時，寶寶也會開始模仿大人的口腔動作。

堆疊動作經驗．從基礎到進階

曾雅鈴職能治療師指出，寶寶的副食品時期，大致可分成3個階段，分別為家長餵食、寶寶抓食與使用餐具餵食自己，此3個階段都有各自的動作發展進程，一一分述如下：

1.家長餵食

從出生後看著大人吃飯，會逐漸開始建立「吃飯」的概念，口腔動作也持續發展，從單純吸吮到練習上下唇閉合，以及後來的牙齦咀嚼能力。寶寶開始吃副食品之後，當家長將食物靠近寶寶嘴巴，寶寶會認知要張開嘴巴、接受食物，其中「看」到食物、對準食物張開嘴巴，也是寶寶發展視動整合的部分過程。

2.寶寶抓食

約於孩子7個月大左右，寶寶坐在餐椅上，開始會想抓食物往嘴巴塞，啟動的是手眼協調、手口協調與全掌抓握的動作練習，其中，全掌抓握的動作，包括用手指將碗中的食物抓進手掌後握住。而隨著抓握的動作逐漸熟悉，「放手」的動作也會逐漸出現，孩子在該階段，經常會出現抓起東西又放下的動作練習，因此，日常生活中，可為孩子多準備一些安全的手掌玩具，讓他練習全掌抓握與放下的動作練習，同時，也可以慢慢開始給予較小塊的食物或米餅，讓寶寶練習以2～3根手指頭拿取食物。這些動作經過重複練習後，寶寶手部近端關節（肩膀與手肘）的穩定度也會隨之提高。

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3.使用餐具

透過使用器具來獲取食物（約1歲左右），這對寶寶來說，算是比較高階的動作練習，其中，使用湯匙可練習手腕和手指的靈活度，喝水時，雙手抓握水杯，則可達成雙側整合的動作練習。在這個階段，也常見寶寶雙手捧著點心碗，雙手一舉、仰頭就把碗中的點心撒了滿臉，曾雅鈴職能治療師解釋，寶寶雙手捧碗是在練習雙側整合的動作，撒了滿臉則是因為遠端關節（手腕）的控制尚不成熟，因此是運用近端關節主導行為所導致的結果。

寶寶的動作發展由近而遠，原則上會先練習雙側一致的動作，之後才會進階到雙手各自做不同的事，例如：一手拿碗，一手拿湯匙餵食自己；而近端關節（肩膀與手肘）的力量控制穩定後，才會逐漸開始練習遠端關節（包含手腕與手指）的穩定度與靈活度。因此，透過副食品階段，提供寶寶大量的練習機會（自己抓取食物、使用餐具），能幫助他更順利地學習控制與熟悉身體關節的使用。

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