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等超久！5566的他終於來了 卻驚爆第五椎弓斷裂

金馬獎最佳女配角－丁寧 努力扮演人生「母親」角色

2019-02-23 07:58媽媽寶寶

【文／高凡淳】

不斷反思．變成更好的自己

丁寧39歲時，身為演員的她，面對工作需要很大的成熟度，以及能顧及所有層面，丁寧自以為很穩定、很有耐心及包容力，但自從有了孩子，丁寧忽然有種「登大人」的感覺，原來過往的耐心、包容力算不得什麼，雖然帶養孩子的過程很累，卻給了她很多不一樣的學習。

丁寧提到，在「原諒」這件事上，大人的定義比較表面，認為只要原諒了，下次不要再犯就好，但對於年紀還小的孩子，就是會不斷地犯錯，父母只能一直原諒、一直表現出還是會繼續相信孩子。丁寧漸漸開始思考孩子需要什麼類型的父母，進而去改變自己的教養方式。丁寧發現，透過這樣的反思，自己變得比以前更有同理心，也變得更加柔軟，更能體會他人的辛苦。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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良好的夫妻關係．維持家庭穩定的重要基礎

與美國籍老公馬修結婚近10年，剛有第一個小孩時，丁寧很容易將時間花在孩子身上，而現在則是越來越在乎彼此的相處時間。丁寧都會等老公下班回家，一起喝點小酒聊聊天，分享當天家裡及孩子發生的狀況；每個月也儘可能抽出只屬於她與老公的一天，出去看電影或是吃個飯，並在不影響孩子情緒的狀況下，安排在外過夜的小旅行。

對於目前的夫妻生活，丁寧表示與老公有共識「教養孩子是現階段的任務，但也不能把所有時間、力氣都花在裡頭，不然很容易磨損夫妻之間的感情」，她認為夫妻之間的好感情，才是維持家庭穩定的最重要基礎。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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挪出更多時間．好好陪伴孩子

對於丁寧來說，2018年是個忙碌的一年，加上老三的出生，身心方面都產生變化，多數媽媽會在乎該如何保有屬於自己的時間，但丁寧表示，其實出外工作很開心，可以不用顧忌他人，享受當下所做的事，「只要是在處理自己的狀態，那就是自己的時間！」

現在的她，反而希望將多出來的時間，用來多陪陪孩子。孩子每天上下學，面對的是不同的阿姨來接送，或是到同學家做作業，不停在適應不同的狀態，由於丁寧的工作型態，讓孩子勢必要適應這樣的生活模式，幸運的是，孩子都表現得很好。丁寧藉此提醒各位爸媽，「不需要把孩子打造得多完美，或是替他們規劃出多完整的生命計畫，孩子會順應著父母親不同的狀態去調整學習。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【完整內容請見2019年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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媽媽寶寶

《媽媽寶寶》雜誌隸屬於儂儂國際媒體集團，是具有世界水準及國際版本的婦幼專業雜誌，授權大陸、馬來西亞出版，於台灣、大陸、馬來西亞同步發行。雜誌內容涵蓋懷孕、生產、育兒，其中不乏各類女性議題與家庭關係等實用內容，陪伴女性度過人生中最獨特的時光。
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